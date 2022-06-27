Цены рублевых корпбондов в понедельник могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 27 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы резко выросли в пятницу, S&P 500 показал максимальный подъем в процентном выражении с мая 2020 года. Рынок завершил в плюсе первую неделю из четырех: подъем Dow Jones по итогам прошлой недели составил 5,4%, S&P 500 - 6,5%, Nasdaq - 7,5%. Поддержку рынку в пятницу оказали сигналы ослабления экономического роста и замедления инфляционного давления в США, позволившие инвестором сделать вывод, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, не придется ужесточать политику настолько серьезно, как ожидалось.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до рекордно низкого значения в 50 пунктов по сравнению с 58,4 пункта месяцем ранее, показали окончательные данные. Предварительные данные указывали на снижение индекса до 50,2 пункта, и эксперты не ожидали его изменения. При этом, Мичиганский университет пересмотрел в меньшую сторону динамику инфляционных ожиданий американцев: на среднесрочную перспективу (ближайший год) - до 5,3% с 5,4%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 3,1% с 3,3%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры ожидают ее подъема до 3,25-3,5% годовых к концу текущего года с нынешнего уровня в 1,5-1,75% годовых, тогда как неделей ранее прогнозировали повышение до 3,5-3,75% годовых. Кроме того, рынок теперь ожидает, что ФРС начнет вновь снижать ставку через год, свидетельствуют данные CME Group.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник. Оптимизму участников рынка способствует прогресс Китая в сдерживании распространения коронавируса на фоне возобновления работы школ и предприятий. Росту рынков также способствовала динамика Уолл-стрит, которая завершила торги в пятницу подъемом. Поддержку рынкам на минувшей неделе оказали сигналы ослабления экономического роста и замедления инфляционного давления в США, позволившие инвестором сделать вывод, что ФРС, возможно, не придется ужесточать политику настолько серьезно, как ожидалось.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,48%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) предоставил банкам 100 млрд юаней (почти $15 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО, что стало самым крупным вливанием денежных средств с марта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК поднялся на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,9%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют яркой динамики после уверенного роста в пятницу на сигналах ослабления инфляционного давления в США. В центре внимания рынка в понедельник - встреча глав государств G7, на которой, вероятно, будут обсуждаться меры ограничения импорта российских энергоресурсов. Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в понедельник составила $113,15 за баррель, что всего на 0,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2,8%, до $113,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $107,46 за баррель, что на 0,15% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 3,2%, до $107,62 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,505 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,205 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 июня вырос всего на 0,06% по отношению к четвергу и составил 107,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 779,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,53%), "Сбербанк-002Р-01" (+0,32%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-0,35%), "СТМ-001Р-01" (-0,33%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "НГК "Славнефть" полностью разместило 10-летние облигации серии 002P-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,15% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 10,54% годовых. Купоны квартальные. Облигации размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 13,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,2% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 июня. В ходе сбора заявок эмитент увеличил объем размещения с 3 млрд рублей до 3,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 29 июня. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 25 мая 2022 года.

"ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") в конце июня - начале июля проведет сбор заявок на выпуск жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, ожидаемая дюрация - около 3 лет. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России + премия не более 80 базисных пунктов. Первый купонный период составит 2 месяца, остальные купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Солид-лизинг" приобрело по оферте 61 тыс. 490 облигаций серии БО-001-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 230 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 26,7% выпуска. Компания завершила размещение трехлетнего выпуска на 230 млн рублей в декабре 2019 года по ставке 13,5% годовых. Ставка текущего купона до погашения 12,5% годовых.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") установила цену приобретения облигаций серии 002P-01 по оферте на уровне 95% от номинала. Компания выставила оферту на 28 июня по согласованию с владельцами облигаций. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 20 по 24 июня. Количество выкупаемых бумаг - не более 500 тыс. штук. Выпуск объемом 1,75 млрд руб. со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.