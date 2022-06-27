Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2350-2400п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2350-2400 пунктов в понедельник, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Внешний фон складывается в целом неплохо, однако тема введения новых санкций на импорт золота из России и установления предельных цен на закупки российской нефти во время саммита G7 способна в понедельник увести индекс Мосбиржи в "красную зону". По нашим оценкам, индекс будет двигаться в диапазоне 2350-2400 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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