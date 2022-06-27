Тема новых санкций может оказать давление на рынок акций РФ в начале недели - BCS Express

Тема новых санкций против России может оказать некоторое давление на отечественный рынок акций в начале торговой недели, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Формально техническая картина по российскому индексу Мосбиржи нейтральная, но постепенно котировки движутся в направлении верхней границы. В пятницу внутридневной минимум оказался выше предыдущего дня, подтверждая локальный тренд на рост. Предвосхищая возможный пробой зоны 2460-2500 пунктов, инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения. Однако в начале недели тема новых санкций может вновь выйти на первый план, оказывая давление на отдельные сектора и рынок в целом", - указывает аналитик в обзоре.

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