Индекс Мосбиржи откроет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 2365-2415п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с отклонением в пределах 1%, в диапазоне 2365-2415 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"В первые часы торгов индекс Мосбиржи способен продолжить наметившуюся еще в пятницу консолидацию. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует его сильному направленному движению. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2340 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2420, 2440 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

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