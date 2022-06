Подъем S&P 500 в пятницу был максимальным с мая 2020 года

Американские фондовые индексы резко выросли в пятницу. Фондовые индексы крупнейших государств АТР уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть слабо опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы резко выросли в пятницу, S&P 500 показал максимальный подъем в процентном выражении с мая 2020 года.

Рынок завершил в плюсе первую неделю из четырех: подъем Dow Jones по итогам прошлой недели составил 5,4%, S&P 500 - 6,5%, Nasdaq - 7,5%.

Поддержку рынку в пятницу оказали сигналы ослабления экономического роста и замедления инфляционного давления в США, позволившие инвестором сделать вывод, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, не придется ужесточать политику настолько серьезно, как ожидалось, отмечает Dow Jones.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до рекордно низкого значения в 50 пунктов по сравнению с 58,4 пункта месяцем ранее, показали окончательные данные. Предварительные данные указывали на снижение индекса до 50,2 пункта, и эксперты не ожидали его изменения.

При этом, Мичиганский университет пересмотрел в меньшую сторону динамику инфляционных ожиданий американцев: на среднесрочную перспективу (ближайший год) - до 5,3% с 5,4%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 3,1% с 3,3%.

"Трейдеры теперь интерпретируют сигналы ослабления экономического роста как причину для смягчения позиции ФРС в борьбе с инфляцией", - заявил управляющий директор подразделения инвестиционной стратегии Aspiriant Дейв Гречек в интервью Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры ожидают ее подъема до 3,25-3,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 1,5-1,75%, тогда как неделей ранее прогнозировали повышение до 3,5-3,75%. Кроме того, рынок теперь ожидает, что ФРС начнет вновь снижать ставку через год, свидетельствуют данные CME Group.

Цена акций круизного оператора Carnival Corp. (SPB: CCL) взлетела на 12,4% благодаря росту выручки компании, загруженности ее лайнеров и бронирований во втором квартале.

Стоимость бумаг FedEx Corp. (SPB: FDX) поднялась на 7,2%. Показатели прибыли и выручки одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний в четвертом финквартале выросли и практически совпали с ожиданиями рынка. Собственный прогноз FedEx предполагает рост прибыли в текущем фингоду.

Акции Zendesk Inc. (SPB: ZEN) взлетели в цене на 28% после подтверждения американским разработчиком программного обеспечения информации о ее покупке инвесткомпаниями Hellman & Friedman LLC и Permira за $10,2 млрд.

Цена бумаг биотехнологической компании Seagen Inc. увеличилась на 3,1% на информации СМИ о том, что Merck & Co. (SPB: MRK) близка к ее покупке. Акции Merck подорожали на 1,2%.

Котировки акций банков выросли после публикации Федрезервом результатов стресс-тестов. Бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 3%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 5,2%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 7,6%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 5,8%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 0,7%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 3,3%.

Крупнейшие банки США имеют сильный капитал и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии, показали результаты стресс-тестов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 823,32 пункта (2,68%) и составил 31500,68 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 116,01 пункта (3,06%) - до 3911,74 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 375,43 пункта (3,34%) и составил 11607,62 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник.

Оптимизму участников рынка способствует прогресс Китая в сдерживании распространения коронавируса на фоне возобновления работы школ и предприятий, пишет MarketWatch, ссылаясь на мнение аналитиков.

Росту рынков также способствовала динамика Уолл-стрит, которая завершила торги в пятницу подъемом. Американские фондовые индексы резко выросли, S&P 500 показал максимальный подъем в процентном выражении с мая 2020 года. Кроме того, рынок завершил в плюсе первую неделю из четырех.

Поддержку рынкам на минувшей неделе оказали сигналы ослабления экономического роста и замедления инфляционного давления в США, позволившие инвестором сделать вывод, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, не придется ужесточать политику настолько серьезно, как ожидалось.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК вырос на 1,44%.

В лидерах роста среди компонентов индикатора находятся акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+9,5%), Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+7,8%) и Nippon Yusen K.K. (+5,3%).

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снижаются на 0,7%, производителя потребительской электроники Sony - растут на 1,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) предоставил банкам 100 млрд юаней (почти $15 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО, что стало самым крупным вливанием денежных средств с марта, пишет Trading Economics.

Лидерами роста на торгах в Гонконге являются акции Xiaomi Corp. (+9,7%), Sands China Ltd. (+7,7%) и Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (+7,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК поднялся на 1,9%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor увеличилась на 6,4%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,9%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 3,1% и 2,2% соответственно.

Цены на нефть слабо опускаются после уверенного роста в пятницу на сигналах ослабления инфляционного давления в США.

В центре внимания рынка в понедельник - встреча глав государств G7, на которой, вероятно, будут обсуждаться меры ограничения импорта российских энергоресурсов.

Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $113,04 за баррель, что на $0,08 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $3,07 (2,8%), до $113,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,5 за баррель, что на $0,12 (0,11%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,35 (3,2%), до $107,62 за баррель.

"Опасения инвесторов, связанные с возможностью рецессии в экономике в условиях, когда мировые центробанки ужесточают политику, борясь с инфляцией, оказывают давление на рынок", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, слова которого приводит Market Watch.

"Однако, понижательное давление сдерживается устойчивой ограниченностью предложения", - сказал эксперт, добавив, что высокая волатильность нефтяного рынка будет сохраняться, поскольку он находится под влиянием разнонаправленных факторов.