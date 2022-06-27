Вероятно продолжение укрепления рубля на текущей неделе - BCS Express

Вероятно продолжение укрепления курса рубля к доллару на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Валютная пара USD/RUB в пятницу закрыла торги чуть выше 53 руб./$1. Рубль остается крепким. На эту неделю приходится пик налоговых платежей экспортеров, что располагает к сохранению сложившейся тенденции. Краткосрочной целью может выступить уровень 50 руб./$1", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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