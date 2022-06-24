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24 июня 2022 года 19:37

Рынок акций РФ на неделе вырос и протестировал 2400п по индексу МосБиржи, несмотря на внешний пессимизм

Рынок акций РФ на неделе продолжил коррекционный рост, подогретый корпоративными новостями и затишьем в антироссийской санкционной риторике Запада, в то время как на внешних фондовых площадках преобладал пессимизм из-за опасений, что ужесточения монетарной политики центробанками может привести к рецессии. Индекс Мосбиржи протестировал 2400 пунктов, а индекс РТС преодолел рубеж 1400 пунктов, обновив максимум с февраля на фоне укрепления рубля в налоговый период.

По итогам торгов с 20 по 24 июня индекс Мосбиржи вырос на 1,6% и составил 2391,51 пункта, индекс РТС прибавил 7,6% и достиг 1414,96 пункта на фоне снижения доллара до 53,25 руб./$1 (-3,16 рубля), при этом цена августовской нефти Brent упала просела до $113,27 за баррель (-0,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения фондовых настроений в Европе и попыток коррекции нефти вверх после падения, индекс Мосбиржи обновил максимум с конца мая и превысил рубеж 2400 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+11,7%), индекс РТС поднялся в район 1360 пунктов и обновил максимум за 4 месяца.

Поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказал ряд заявлений главы компании в рамках ПМЭФ: компания продолжит выплату промежуточных дивидендов в 2022 году, планирует в срок запустить "Арктик СПГ 2", несмотря на проблемы, а также компания заинтересована в покупке активов финского энергохолдинга Fortum в РФ.

Выросли на 0,3-3% акции девелоперов, отыгрывая предложение президента РФ на ПМЭФ по снижению льготной ставки по ипотеке с 9% до 7%. Также вырос спрос на акции производителей удобрений после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможности для стран свободно покупать удобрения и продовольствие из России. Также поддержку акциям Акрона" (+8,8%) оказали новости, что структуры главного акционера сократили долю в компании ниже 41% в целях сокращения потенциальных санкционных рисков. Выросли акции Росбанка (+9%, до 114 рублей), обновив максимум с конца мая после выставленной "Интерросом" оферты миноритариям банка (компания планирует выкупить 483 тыс. акций банка по цене 115 рублей за штуку). Подешевели после отсечки на Мосбирже дивидендов бумаги "Селигдара" (-7,6%, до 48,11 рубля; дивиденды за 2021 год - 4,5 рубля на акцию).

Падение российской экономики в 2022 году может оказаться существенно менее глубоким, чем в действующем прогнозе Минэкономразвития (7,8% - ИФ), заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке ПМЭФ. В 2023 году, по его мнению, динамика экономики будет около нуля, возможно незначительное снижение из-за высокой базы I квартала 2022 года.

Во вторник рынок акций скорректировался вниз в ожидании новых антироссийских санкций Запада, которые могут затронуть сектор российского золота; индекс Мосбиржи откатился ниже 2360 пунктов, растеряв весь рост начала недели на фоне новой волны укрепления рубля, при этом выросли бумаги девелоперов во главе с ПАО "Группа компаний ПИК" (+9,5%) на ожиданиях господдержки сектора. Индекс РТС поднялся к 1380 пунктам.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" (-3,9%) на годовом собрании акционеров в заочной форме поддержали решение о невыплате дивидендов за 2021 год. Акции "Газпрома" (-3,3%) упали на фоне перспектив увеличения налоговой нагрузки концерна: правительство РФ намерено временно (в сентябре-ноябре) увеличить НДПИ на добываемый в РФ газ на сумму 416 млрд рублей в связи с высокими ценами на европейских рынках. При этом продолжился рост акций "НОВАТЭКа" (+2%).

Кризис вокруг Украины продлится длительное время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC. Песков также отметил, что в ходе кризиса Запад продемонстрировал свое подлинное отношение к России, в результате он "никогда не сможет вернуть себе доверие Москвы".

Нефть Brent поднялась к $115 за баррель на фоне опасений нехватки предложения топлива на глобальном рынке из-за ожидаемого сокращения поставок из России и неспособности стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней.

В среду рынок акций РФ вновь смог подрасти по индексам за счет отдельных blue chips, среди которых локомотивом выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,3%) и Сбербанка (+3,1%), хотя внешние площадки подавали негативные сигналы и упала нефть (Brent локально падала к $107 за баррель, вечером отскочила выше $111). Индекс РТС превысил рубеж 1400 пунктов (4-месячный максимум) за счет дальнейшего укрепления рубля, индекс Мосбиржи превысил 2370 пунктов. Доллар падал ниже 53 руб./$1 - минимума с начала июня 2015 года.

Фондовая Европа упала на фоне усиления опасений в отношении высокой инфляции, которые в среду подтвердились майскими данными о ее ускорении в Великобритании (+9,1% цены потребителей и +15,7% цены производителей). Нефть упала в ожидании введения в США мер, ограничивающих рост цен: президент США Байден предложил на три месяца отменить налог на топливо в стране и призвать крупнейших нефтяников к наращиванию переработки нефти.

Глава ФРС США Пауэлл заявил, что регулятор планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции и ее приближения к целевым 2%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, снижающее ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%. Акции девелоперов в среду просели в рамках коррекции на 0,9-1,2% после роста в предыдущие дни.

В четверг рынок акций РФ превысил 2400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и локального ослабления рубля, несмотря на просевшую нефть (Brent просела к $110 за баррель); индекс РТС превысил 1416 пунктов. Лидировали в росте бумаги финансового сектора и "Газпром" (+2,6%), а также акции девелоперов.

Спотовая цена на газ в Европе утром в четверг превышала $1500/тыс. куб. м. Ранее так высоко в этом году цены находились в первой декаде марта, когда котировки взлетали выше $2000.

Акционеры ПАО "МТС" (+0,8%) на годовом собрании днем ранее утвердили финальные дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию, с отсечкой реестра 12 июля. Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,4%, до 9288 рублей - минимум с марта 2020 года).

Великобритания вводит запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, запрещает поставки авиатоплива, говорится в заявлении, распространенном британским правительством в четверг. В частности, новые меры включают в себя "запрет на экспорт в Россию или для использования в России топлива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу". Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первые оценки индексов экономической активности PMI в производстве и секторе услуг в еврозоне и США вышли хуже ожиданий. Давление на рынок акций США оказали слова главы Федрезерва Пауэлла о возможности рецессии в стране. Нефть Brent просела к $110 за баррель на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений Пауэлла.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными, индекс Мосбиржи опустился в район 2390 пунктов, причем отскок нефти вверх (Brent превысила $113 за баррель) игроки проигнорировали. Во "втором эшелоне" продолжили подъем акции девелоперов во главе с бумагами ГК "Самолет" (+6,9%) на ожиданиях господдержки сектора.

В период с 20 по 24 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+23%), "Группы ЛСР" (+17%), ГК "Самолет" (+15%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-16%), "Селигдара" (-14%), ПАО "Полюс" (-9%).

Динамику рынка акций РФ в конце месяца и квартала по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина, санкционные действия Запада, выходящая статистика и корпоративные новости. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2300-2450 пунктов, для индекса РТС - 1350-1470 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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