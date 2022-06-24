Рубль завершил торги пятницы небольшим повышением к доллару и евро перед пиком налоговых выплат июня

Москва. 24 июня. Доллар США и евро уменьшились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль подрос к бивалютной корзине перед пиком налоговых платежей июня.

Курс доллара США составил 53,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,07 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,4 копейки - до 54,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги пятницы перед пиком налоговых выплат июня. В начале следующей недели компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, чуть позднее - налог на прибыль. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть.

Инфляционные ожидания населения в июне выросли после снижения в мае и апреле, приблизившись к значениям августа - сентября 2021 года, сообщил ЦБ РФ в пятницу. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга ЦБ, напротив, в июне продолжили снижаться, вернувшись к уровню весны прошлого года.

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае не изменилась, на 1 июня 2022 года составила 17,7%, как и месяцем ранее, кроме того, в последний день недели сообщил ЦБ РФ. Это минимальный уровень с 1 декабря 2012 года (тогда их доля составляла 17,4% при объеме инвестиций 557 млрд рублей). Абсолютный максимум долевого показателя был зафиксирован 1 марта 2020 года - 34,9%. Сейчас он вдвое меньше.

Как ожидается, в текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами, объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.

Объем рынка ОФЗ в мае стал больше на 10 млрд рублей, или на 0,1%, увеличившись до 15,633 трлн рублей с 15,623 трлн рублей. Нерезиденты в мае 2022 года увеличили вложения в ОФЗ на символические 1 млрд рублей, или на 0,04%, до 2,764 трлн рублей с 2,763 трлн рублей.

Средства для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД), сообщил Минфин РФ. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме, отмечает министерство.

Накануне Минфин сообщил, что перечислил в НРД рубли для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы, утвержденной президентским указом от 22 июня.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, ранее Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль завершает неделю на позитивной волне - на отметке 53,4 руб./$1 против 56,6 руб./$1 на открытии в понедельник. "Поддержку рублю оказывает налоговый период, который продлится и на следующей неделе, а также как обычно отсутствие крупных игроков. Подписанный на неделе указ о выплате валютного долга России в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, вероятно, сразу не окажет воздействия на валютную пару, однако, в среднесрочной перспективе на рынке могут появиться действительно крупные покупатели валюты", - отмечает Наумова.

"На следующую неделю приходится пик налоговых платежей экспортеров, что уже заставляет активизироваться продавцов инвалюты. Вероятно, в ближайшие сессии мы увидим атаку на важную поддержку в виде установленного в среду семилетнего минимума доллара 52,8 руб./$1. Пробой этой отметки увеличит вероятность проверки на прочность психологически важного уровня 50 руб./$1. К тому же нефти пока удается отбивать атаки продавцов, котировки удерживаются от более глубокого снижения. Правда, многие другие сырьевые товары, занимающие далеко не последнее место в российском экспорте, продолжают дешеветь. Сохраняется угроза замедления мировой экономики из-за агрессивного ужесточения монетарной политики крупных центробанков, направленного на борьбу с инфляционным всплеском. Все это способно ослабить сырьевой спрос, что приведет к серьезному снижению стоимости сырья и длительному периоду низких цен на него", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Лидеры стран G7 на предстоящем саммите будут обсуждать идею ограничить цены на нефть из РФ, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Я могу подтвердить, что эта тема будет на повестке дня на встрече G7, и мы рассмотрим выгоды от реализации этого возможного предложения", - сказал он на пресс-конференции.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость консенсуса среди значительного количества стран для воплощения этого замысла. "Нам нужна широкая коалиция. Здесь мы имеем в виду не только ЕС, но и конечно прочие страны мира. Безусловно, об этом будем говорить на встрече G7", - пояснила она.

Саммит лидеров G7 пройдет 26-27 июня в ФРГ.

Ранее на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США и их союзники продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ограничить стоимость экспортируемой РФ нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного потолка.

Цены на нефть ускорили рост на торгах в пятницу на сигналах некоторого ослабления инфляционного давления в США. Мичиганский университет, опубликовавший окончательные данные о потребительском доверии в Штатах, пересмотрел в меньшую сторону динамику инфляционных ожиданий американцев. На среднесрочную перспективу (ближайший год) они были пересмотрены до 5,3% с 5,4%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 3,1% с 3,3%.

Инвесторы надеются, что инфляция в США будет замедляться, благодаря чему необходимость в быстром ужесточении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) отпадет, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК составляет $113,5 за баррель, что на 2,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,62 за баррель, что на 3,21% выше итогового значения четверга.

Всего с начала недели котировки WTI упали на 2,2%, Brent подешевела примерно на 1,4%. Эксперты связывают это с беспокойством трейдеров по поводу замедления темпов экономического роста из-за жесткой политики центробанков мира, что может спровоцировать падение спроса на энергоресурсы.

Между тем министерство энергетики США отложило на неопределенный срок публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 МСК.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,44 копейки, до 53,3234 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,46 копейки, до 55,964 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 2,99 копейки по отношению к четвергу и составил 53,3191 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, увеличился на 3,27 копейки и составил 53,3437 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 682,696 млн, из которых $742,716 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $939,98 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,4 копейки, до 55,9464 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 0,69 копейки, до 55,975 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 280,207 млн, из которых EUR502,624 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR777,583 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,29% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 9,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились также по 3 б.п. - до 9,65% каждая.