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24 июня 2022 года 18:54

Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели на фоне противоречивых факторов. С одной стороны, отечественные бумаги находились под давлением нестабильной ситуации на глобальных рынках в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, а с другой - поддержку рынку оказывали такие факторы, как существенный профицит счета текущих операций платежного баланса РФ, укрепляющийся рубль, а также объявление Россией новой схемы проведения расчетов с владельцами российских евробондов.

Замедление роста мировой экономики, высокая инфляция и рост процентных ставок в США усилили финансовое давление на развивающиеся рынки и подогрели опасения по поводу полноценного долгового кризиса в странах с низкими и средними доходами. Явными признаками опасений стали высокая доходность облигаций и отток капитала в течение нескольких месяцев: инвесторы распродают активы уязвимых стран и покупают более безопасные. Федрезерв на минувшей неделе поднял ставку по федеральным фондам сразу на 75 базисных пунктов. В последний раз американский регулятор поднимал ставку таким шагом в 1994 году. Сейчас диапазон ставки составляет 1,5-1,75% годовых. При этом глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции не исключил возможность поднятия ставки еще на 75 базисных пунктов на следующем заседании в июле.

Высокая инфляция и рост процентных ставок ограничивают подъем американской экономики, тогда как Европа ощущает негативные последствия конфликта на Украине, а рост ВВП Китая сдерживается жесткой политикой властей в отношении борьбы с коронавирусом. Всемирный банк в текущем месяце ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%. По итогам 2021 года подъем мирового ВВП составил 5,7%. Российско-украинский конфликт усугубил ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, и ускорил замедление темпов роста мировой экономики, считают во Всемирном банке.

В свою очередь экономисты Goldman Sachs ухудшили прогнозы роста экономики США и предупредили, что риск рецессии возрастает. На текущий момент в банке оценивают вероятность вхождения экономики в рецессию в течение следующего года в 30% по сравнению с 15% ранее. Эксперты видят и 25%-ную условную вероятность рецессии через год, если ее удастся избежать в следующем году. Суммарная вероятность рецессии в следующие два года составляет 48% против 35% ранее.

Федеральная резервная система планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал председатель ФРС Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената Конгресса США. "В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл. "У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность", - добавил глава ФРС. "Мы ожидаем, что дальнейшее повышение ставок будет целесообразным", - сказал Пауэлл. По его словам, Федрезерву необходимо будет сохранять гибкость в вопросе корректирования ставок, при этом американский ЦБ постарается избежать создания новых поводов для неопределенности. "Инфляция определенно остается неожиданно высокой в течение последнего года, и дальнейшие сюрпризы возможны", - отметил в среду глава ФРС.

Минфин РФ перечислил в НРД рубли для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы, утвержденной президентским указом. При этом от иностранных владельцев для участия в ней требуется предоставить отказ от будущих претензий по платежу. Средства в общей сумме 12,51 млрд рублей (эквивалент $234,85 млн) были получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий". Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявил Минфин.

В связи с "неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию государственного долга РФ" Минфин переходит на новый порядок выплат по еврооблигациям, установленный указом президента РФ от 22 июня, сообщило министерство. Согласно сообщению, Минфин, как и ранее, в соответствии с эмиссионной документацией будет обеспечивать доведение средств до платежного (фискального) агента, функции которого будет выполнять НРД в соответствии с правом РФ. В целях соблюдения интересов инвесторов в установленную эмиссионной документацией дату выплаты купона и/или погашения номинальной стоимости евробондов и во избежание допущения неисполнения долговых обязательств по ним Минфин будет переводить в НРД рублевый эквивалент суммы соответствующего платежа.

РФ не могла использовать резервные валюты, предусмотренные эмиссионной документацией, для выплат по суверенным евробондам из-за ограничений, довести платежи сейчас можно только в рублях, заявил министр финансов Антон Силуанов. "НРД, являющийся платежным агентом по еврооблигациям Российской Федерации, внесен Европейским союзом в "санкционный" список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России", - сказал Силуанов журналистам. "В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях", - пояснил министр.

"Даже в условиях жестких санкций Россия стремится исполнять свои долговые обязательства и проводить платежи в соответствии с эмиссионной документацией, то есть в иностранной валюте. Сейчас мы лишены такой возможности и со всеми держателями еврооблигаций вынуждены расплачиваться в той валюте, которая нам гарантированно доступна - в рублях. Получив рубли, инвестор сможет распоряжаться ими по собственному усмотрению. Российская Федерация не станет ограничивать возможность их конвертации в иностранную валюту и вывода за рубеж. Инвесторы смогут это сделать, если иностранные финансовые власти не станут препятствовать", - сказал Силуанов.

Министр отметил, что в самой благоприятной ситуации находятся инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях: таким владельцам выплаты будут поступать в обычном режиме, дополнительных действий от них не потребуется. Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, бумаги которых хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария.

Наиболее сложная задача, по словам Силуанова, состоит в доведении выплат инвесторам из третьей группы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях, то есть в организациях, деятельность которых регулируется иностранными финансовыми властями: им придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. "Очевидно, что формирование пакета подтверждающих документов и его последующее рассмотрение может занять длительное время. Поэтому для защиты инвесторов от риска изменения валютного курса данные средства будут индексироваться по текущему рыночному курсу рубля к валюте номинала еврооблигаций до момента фактических расчетов с владельцами. В результате инвесторы всегда будут получать эквивалент валютной выплаты по еврооблигациям в рублях независимо от даты выплаты", - подчеркнул Силуанов.

В последний день недели Россия осуществила еще один платеж в рамках новой схемы для погашения еще одного купона - средства в сумме 8,5 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) были перечислены НРД для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2028 году. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме, сообщило министерство.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 5,7%, до 27,48% от номинала (их доходность снизилась на 115 базисных пунктов, до 22,05% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 15,5%, до 29,83% от номинала (их доходность снизилась на 273 базисных пункта, до 19,95% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 265 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 1,1%, до 18,71% от номинала (его доходность выросла на 28 базисных пунктов, до 28,21% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 2%, до 19,11% от номинала (их доходность снизилась на 63 базисных пункта, до 61,24% годовых), с погашением в 2027 году - на 11,8%, подорожав до 21,62% от номинала (их доходность снизилась на 350 базисных пунктов, до 44,7% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2029 году снизились в цене на 2,5%, до 20,13% от номинала (их доходность выросла на 73 базисных пункта - до 37,79% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 1,1%, до 26,52% от номинала (его доходность выросла на 93 базисных пункта, до 157,45% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 2,7%, составив 24,42% от номинала (их доходность выросла на 13,5 процентного пункта, до 188,7% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Ситуацию на рынке будут также определять сообщения иностранных инвесторов и рейтинговых агентств относительно оценки новой схемы обслуживания валютных долговых обязательств РФ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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