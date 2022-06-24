"Префы" Сургутнефтегаза теряют привлекательность и статус защитного актива - "КИТ Финанс Брокер"

"Префы" "Сургутнефтегаза" теряют прежнюю привлекательность и статус защитного актива, говорится в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.

"23 июня стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Таким образом, от нового законопроекта могут пострадать многомиллиардные валютные депозиты "Сургутнефтегаза". По данным отчётности РСБУ за 2021г, суммарно на краткосрочных и долгосрочных депозитах находится 3,45 трлн в рублевом выражении. Кроме отрицательных ставок на валютные депозиты, "валютная подушка" страдает от отрицательной переоценки. Напомним, прибыль нефтяник также получает, переоценивая свои валютные депозиты. При укреплении рубля идет отрицательная переоценка компании, что негативно влияет на итоговую чистую прибыль", - отмечает Баженов.

Эксперт напоминает, что с начала года российский рубль укрепился уже почти на 30%, что, в свою очередь, может привести к убытку компании по итогам 2022г.

"Даже в убыточные года "Сургутнефтегаз" платил дивиденды на привилегированные акции, но их размер был минимальным, - подчеркивается в комментарии. - Также хотим отметить, что есть риск ввода санкций в отношении НКЦ - это приведёт к проблемам расчётов в валюте. Кроме этого, 80% выручки "Сургутнефтегаза" приходится на реализацию за рубежом".

Учитывая дисконт к российской нефти, эксперт констатирует, что рублёвая бочка достигла почти 4000 руб. - это ниже, чем средняя цена за прошлый год. В связи с этим, пострадают не только финансовые доходы компании, но и доходы от основной деятельности, уверен Баженов.

"Получается, в условиях экономических санкций, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" теряют прежнюю привлекательность и статус защитного актива. После выплаты дивидендов в размере 4,73 руб. за 2021г, "префы" Сургутнефтегаза" могут существенно потерять в цене. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20 июля 2022г. Поэтому целесообразно продавать акции перед дивидендной отсечкой", - рекомендует стратег инвесткомпании.

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