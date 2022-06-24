.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Префы" Сургутнефтегаза теряют привлекательность и статус защитного актива - "КИТ Финанс Брокер"
.
24 июня 2022 года 18:38
"Префы" Сургутнефтегаза теряют привлекательность и статус защитного актива - "КИТ Финанс Брокер"
"Префы" "Сургутнефтегаза" теряют прежнюю привлекательность и статус защитного актива, говорится в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова. "23 июня стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Таким образом, от нового законопроекта могут пострадать многомиллиардные валютные депозиты "Сургутнефтегаза". По данным отчётности РСБУ за 2021г, суммарно на краткосрочных и долгосрочных депозитах находится 3,45 трлн в рублевом выражении. Кроме отрицательных ставок на валютные депозиты, "валютная подушка" страдает от отрицательной переоценки. Напомним, прибыль нефтяник также получает, переоценивая свои валютные депозиты. При укреплении рубля идет отрицательная переоценка компании, что негативно влияет на итоговую чистую прибыль", - отмечает Баженов. Эксперт напоминает, что с начала года российский рубль укрепился уже почти на 30%, что, в свою очередь, может привести к убытку компании по итогам 2022г. "Даже в убыточные года "Сургутнефтегаз" платил дивиденды на привилегированные акции, но их размер был минимальным, - подчеркивается в комментарии. - Также хотим отметить, что есть риск ввода санкций в отношении НКЦ - это приведёт к проблемам расчётов в валюте. Кроме этого, 80% выручки "Сургутнефтегаза" приходится на реализацию за рубежом". Учитывая дисконт к российской нефти, эксперт констатирует, что рублёвая бочка достигла почти 4000 руб. - это ниже, чем средняя цена за прошлый год. В связи с этим, пострадают не только финансовые доходы компании, но и доходы от основной деятельности, уверен Баженов. "Получается, в условиях экономических санкций, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" теряют прежнюю привлекательность и статус защитного актива. После выплаты дивидендов в размере 4,73 руб. за 2021г, "префы" Сургутнефтегаза" могут существенно потерять в цене. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20 июля 2022г. Поэтому целесообразно продавать акции перед дивидендной отсечкой", - рекомендует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СУГРУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
24 июня 2022 года 19:37
Рынок акций РФ на неделе вырос и протестировал 2400п по индексу МосБиржи, несмотря на внешний пессимизм
Рынок акций РФ на неделе продолжил коррекционный рост, подогретый корпоративными новостями и затишьем в антироссийской санкционной риторике Запада, в то время как на внешних фондовых площадках преобладал пессимизм из-за опасений, что ужесточения монетарной политики центробанками может привести к рецессии. Индекс Мосбиржи протестировал 2400 пунктов, а индекс РТС преодолел рубеж 1400 пунктов, обновив максимум с февраля на фоне укрепления рубля в налоговый период. читать дальше
.24 июня 2022 года 19:34
Рубль завершил торги пятницы небольшим повышением к доллару и евро перед пиком налоговых выплат июня
Москва. 24 июня. Доллар США и евро уменьшились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль подрос к бивалютной корзине перед пиком налоговых платежей июня. читать дальше
.24 июня 2022 года 19:30
Москва. 24 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после недельного роста из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и отскочила вверх нефть (Brent превысила $113 за баррель). Продолжили рост акции девелоперов на ожиданиях господдержки сектора, лидировали бумаги ГК "Самолет" (+6,9%) на сильном финотчете. читать дальше
.24 июня 2022 года 19:01
Котировки акций "АЛРОСА" имеют хорошие шансы на рост до 75-77,7 руб. за штуку, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Информация о том, что в стране необходимо создать неприкосновенный запас из золота и драгоценных камней (данная инициатива инициирована не... читать дальше
.24 июня 2022 года 18:54
Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели на фоне противоречивых факторов
Москва. 24 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели на фоне противоречивых факторов. С одной стороны, отечественные бумаги находились под давлением нестабильной ситуации на глобальных рынках в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, а с другой - поддержку рынку оказывали такие факторы, как существенный профицит счета текущих операций платежного баланса РФ, укрепляющийся рубль, а также объявление Россией новой схемы проведения расчетов с владельцами российских евробондов. читать дальше
.24 июня 2022 года 18:01
Котировки акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), еще не достигли дна, отмечается в комментарии "Солид Брокер". "Мажоритарный акционер "ММК" Виктор Рашников в пятницу поведал Интерфаксу несколько интересных тезисов. Во-первых, рентабельность (скорее всего, имеется ввиду... читать дальше
.24 июня 2022 года 17:32
Рост индекса РТС может остановиться у отметки 1400-1500 пунктов на следующей неделе при отсутствии значимой поддержки со стороны рубля, считает аналитик "Велес-Капитала" Елена Кожухова. По мнению эксперта, на предстоящей неделе основным нисходящим риском для фондового рынка РФ можно назвать... читать дальше
.24 июня 2022 года 17:02
Котировки золота в III кв. 2022г, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $1760-1880 за тройскую унцию, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. Аналитик отмечает, что за II квартал цены на золото потеряли около 7% и сейчас находятся около $1828/унц. Драгоценный металл в прошедшие месяцы... читать дальше
.24 июня 2022 года 16:27
ГК "Самолет" обладает хорошим потенциалом для роста в 2022г, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Котировки ГК "Самолет" укрепляются после публикации сильных финансовых результатов за январь-май 2022г. Объем продаж "первички" вырос на 89%, до 64,5 млрд руб., денежные поступления увеличились... читать дальше
.24 июня 2022 года 16:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $213 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: $190,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения бумаги... читать дальше
.24 июня 2022 года 15:45
Москва. 24 июня. Доллар США и евро развернулись вниз на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к повышению к бивалютной корзине перед пиком налоговых платежей июня. читать дальше
.24 июня 2022 года 15:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 155 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, стоп-приказ: 126 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Руководство Сбербанка ранее заявило,... читать дальше
.24 июня 2022 года 14:58
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3780-3880 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает восходящую тенденцию последних четырех дней. RSI остается вблизи нейтральных значений. MACD указывает на ослабление активности... читать дальше
.24 июня 2022 года 14:33
Стоимость барреля нефти Brent может повыситься к ноябрю до $150-175, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Стоимость сырой нефти на товарно-сырьевом рынке последние 2 недели снижается, даже не смотря на введение так называемого "нефтяного эмбарго" со... читать дальше
.24 июня 2022 года 13:56
Вероятно некоторое ослабление рубля после окончания налогового периода июня - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятно некоторое ослабление курса рубля после окончания налоговых выплат экспортерами в июне, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Мы считаем, что курс национальной валюты сейчас находится на своем локальном пике и ожидаем некоторую корректировку после окончания налоговых... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.