Котировки акций ММК еще не достигли дна - "Солид Брокер"

Котировки акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), еще не достигли дна, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Мажоритарный акционер "ММК" Виктор Рашников в пятницу поведал Интерфаксу несколько интересных тезисов. Во-первых, рентабельность (скорее всего, имеется ввиду маржинальность EBITDA) для продолжения реализации инвестпрограммы должна составлять 15%, а в мае она уже была 4% и продолжила снижаться в июне. По сути, "ММК" работает "в ноль". Во-вторых, производственные мощности загружены всего на 55%. Такого мы вообще не помним в истории "ММК". В-третьих, поставщики руды и угля тоже снижают цены, однако и у них маржа сильно снизилась", - говорится в комментарии.

Пока аналитики видят, что проблемы в металлургии только усугубляются. Падение цен, падение спроса внутри РФ, укрепление рубля и невозможность перенаправить объемы на экспорт - всё это, на их взгляд, давит на металлургов.

"Думаем, что пока лучше всех себя чувствует "НЛМК", как вертикально интегрированная компания, на которую не наложили санкции. "ММК" был самым слабым из "большой тройки", что стало особенно видно в текущей ситуации. Мы считаем, что бумаги "ММК" могут упасть ещё сильнее, поэтому пока не рекомендуем их к покупке. Наоборот, спекулятивно "ММК" можно даже взять в "шорт", но обязательно со стопом", - пишут стратеги "Солид Брокер".

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