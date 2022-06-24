Девелопер "Самолет" обладает хорошим потенциалом для роста в 2022г - "Фридом Финанс"

ГК "Самолет" обладает хорошим потенциалом для роста в 2022г, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Котировки ГК "Самолет" укрепляются после публикации сильных финансовых результатов за январь-май 2022г. Объем продаж "первички" вырос на 89%, до 64,5 млрд руб., денежные поступления увеличились на 76%, до 61,3 млрд руб., общая площадь выведенной на продажу недвижимости расширилась на 17%, до 600,9 тыс. кв. м. При этом выручка и чистая прибыль повысились на 97% и 82%, до 72,4 млрд и 9,1 млрд руб. соответственно, а скорректированная EBITDA почти удвоилась, составив 18,4 млрд руб. На наш взгляд, у компании в 2022г очень хороший потенциал роста на фоне снижения льготной ставки по ипотеке до 7% годовых. При этом у "Самолета" самый большой земельный фонд среди российских девелоперов и эмитент продолжает выплачивать дивиденды", - пишут эксперты инвесткомпании.

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