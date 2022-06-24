Рубль днем перешел к небольшому повышению к доллару и евро перед пиком налоговых выплат июня

Москва. 24 июня. Доллар США и евро развернулись вниз на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к повышению к бивалютной корзине перед пиком налоговых платежей июня.

Курс доллара США составил 53,25 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,79 руб./EUR1, подешевев на 41,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,78 копейки - до 54,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро и немного дорожает к доллару и евро на дневных торгах перед пиком налоговых платежей июня. В начале следующей недели компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, чуть позднее - налог на прибыль. В условиях роста рубля до семилетних максимумов им требуется больше валюты для конвертации ее в необходимые объемы в рублях.

Средства для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД), сообщил Минфин РФ.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме, отмечает министерство.

Минфин накануне сообщил о том, что перечислил в НРД рубли для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы, утвержденной президентским указом от 22 июня.

Переход на новую схему выплат министерство объяснило "неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию государственного долга РФ".

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, ранее Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Участники рынка продолжают оценивать двухдневное выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе США. В среду Пауэлл выступил перед банковским комитетом Сената, в четверг - перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

В своей речи в четверг глава Федрезерва заявил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня.

Днем ранее на выступлении в среду Пауэлл признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски "в настоящее время не особенно повышенные".

Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки, при этом денежно-кредитная политика (ДКП) должна способствовать смягчению денежно-кредитных условий и обеспечивать дезинфляционное влияние, заявил в четверг первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"На сегодняшний день Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть на тему того, каким образом у нас формируются инфляция, инфляционные ожидания", - сообщил Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме.

"Общая тенденция укрепления российской валюты сохраняется, равно как и все располагающие к этому условия, от паузы в бюджетном правиле до слабых показателей импорта. При этом нельзя не отметить, что волатильность курса несколько снизилась, и порывы рубля стали выглядеть не так агрессивно, как раньше. Иными словами, по мере приближения к отметке 50 руб./$1 появились признаки стабилизации, которые спустя какое-то время могут смениться восстановлением доллара. Однако о достижении дна говорить пока рано - у рубля еще остались силы для борьбы. Вопрос лишь в том, смогут ли власти предпринять меры, которые остановят укрепление национальной валюты. Отчасти замедление темпов подъема курса обусловлено осознанием того, что недавнее падение доллара к новым многолетним минимумам подтолкнуло правительство к обсуждению сдерживающих мер, тогда как вербальные интервенции чиновников не оказали никакого влияния на поведение рубля", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Мы считаем, что курс национальной валюты сейчас находится на своем локальном пике, и ожидаем некоторую корректировку после окончания налоговых выплат экспортерами. Кроме того, устойчивая дефляция последних недель заставляет нас ожидать снижение ключевой ставки на 50 или 100 базисных пунктов на следующем заседании регулятора в июле. Проведение Центробанком внепланового заседания до 22 июля видится нам маловероятным в силу устойчивости текущих экономических трендов в стране", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть уверенно растут днем в пятницу после падения накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК составляет $111,88 за баррель, что на 1,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,19 за баррель, что на 1,84% выше итогового значения четверга.

Всего с начала недели котировки WTI упали на 2,2%, Brent подешевела примерно на 1,4%. Эксперты связывают это с беспокойством трейдеров по поводу замедления темпов экономического роста из-за жесткой политики центробанков мира, что может спровоцировать падение спроса на энергоресурсы.

Между тем министерство энергетики США отложило на неопределенный срок публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,29% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 9,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились также по 3 б.п. - до 9,65% каждая.