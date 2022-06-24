.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем перешел к небольшому повышению к доллару и евро перед пиком налоговых выплат июня
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 3,5%. Объем ВВП составил 34,629 трлн руб. В большинстве отраслей экономики наблюдался рост производства
 
На сколько снизится добыча нефти в РФ
По итогам этого года в РФ добыча нефти без учета газового конденсата снизится на 10% к уровню прошлого года - до 438 млн т. Такой прогноз содержится в исследовании "Нефтегазовый рынок РФ в новых условиях" компании Kept (бывшее КПМГ в России)....
 
Магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу
Магазины беспошлинной торговли начнут продажу товаров для пассажиров, вылетающих в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС)в конце июля - начале августа. Таким прогнозом поделились с "Известиями" представитель Евразийской ассоциации...
 
Новые требования к инвестпрограммам в ЖКХ
Минэкономразвития предлагает ввести единый порядок утверждения и контроля выполнения инвестпрограмм в ЖКХ, а также единые требования к цифровизации тарифного и инвестиционного регулирования, следует из законопроекта министерства, пишет "Коммерсант"....
 
24 июня 2022 года 15:45

Рубль днем перешел к небольшому повышению к доллару и евро перед пиком налоговых выплат июня

Москва. 24 июня. Доллар США и евро развернулись вниз на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к повышению к бивалютной корзине перед пиком налоговых платежей июня.

Курс доллара США составил 53,25 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,79 руб./EUR1, подешевев на 41,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,78 копейки - до 54,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро и немного дорожает к доллару и евро на дневных торгах перед пиком налоговых платежей июня. В начале следующей недели компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, чуть позднее - налог на прибыль. В условиях роста рубля до семилетних максимумов им требуется больше валюты для конвертации ее в необходимые объемы в рублях.

Средства для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД), сообщил Минфин РФ.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме, отмечает министерство.

Минфин накануне сообщил о том, что перечислил в НРД рубли для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы, утвержденной президентским указом от 22 июня.

Переход на новую схему выплат министерство объяснило "неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию государственного долга РФ".

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, ранее Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Участники рынка продолжают оценивать двухдневное выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе США. В среду Пауэлл выступил перед банковским комитетом Сената, в четверг - перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

В своей речи в четверг глава Федрезерва заявил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня.

Днем ранее на выступлении в среду Пауэлл признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски "в настоящее время не особенно повышенные".

Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки, при этом денежно-кредитная политика (ДКП) должна способствовать смягчению денежно-кредитных условий и обеспечивать дезинфляционное влияние, заявил в четверг первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"На сегодняшний день Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть на тему того, каким образом у нас формируются инфляция, инфляционные ожидания", - сообщил Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме.

"Общая тенденция укрепления российской валюты сохраняется, равно как и все располагающие к этому условия, от паузы в бюджетном правиле до слабых показателей импорта. При этом нельзя не отметить, что волатильность курса несколько снизилась, и порывы рубля стали выглядеть не так агрессивно, как раньше. Иными словами, по мере приближения к отметке 50 руб./$1 появились признаки стабилизации, которые спустя какое-то время могут смениться восстановлением доллара. Однако о достижении дна говорить пока рано - у рубля еще остались силы для борьбы. Вопрос лишь в том, смогут ли власти предпринять меры, которые остановят укрепление национальной валюты. Отчасти замедление темпов подъема курса обусловлено осознанием того, что недавнее падение доллара к новым многолетним минимумам подтолкнуло правительство к обсуждению сдерживающих мер, тогда как вербальные интервенции чиновников не оказали никакого влияния на поведение рубля", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Мы считаем, что курс национальной валюты сейчас находится на своем локальном пике, и ожидаем некоторую корректировку после окончания налоговых выплат экспортерами. Кроме того, устойчивая дефляция последних недель заставляет нас ожидать снижение ключевой ставки на 50 или 100 базисных пунктов на следующем заседании регулятора в июле. Проведение Центробанком внепланового заседания до 22 июля видится нам маловероятным в силу устойчивости текущих экономических трендов в стране", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть уверенно растут днем в пятницу после падения накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК составляет $111,88 за баррель, что на 1,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,19 за баррель, что на 1,84% выше итогового значения четверга.

Всего с начала недели котировки WTI упали на 2,2%, Brent подешевела примерно на 1,4%. Эксперты связывают это с беспокойством трейдеров по поводу замедления темпов экономического роста из-за жесткой политики центробанков мира, что может спровоцировать падение спроса на энергоресурсы.

Между тем министерство энергетики США отложило на неопределенный срок публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,29% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 9,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились также по 3 б.п. - до 9,65% каждая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 июня 2022 года 19:37
Рынок акций РФ на неделе вырос и протестировал 2400п по индексу МосБиржи, несмотря на внешний пессимизм
Рынок акций РФ на неделе продолжил коррекционный рост, подогретый корпоративными новостями и затишьем в антироссийской санкционной риторике Запада, в то время как на внешних фондовых площадках преобладал пессимизм из-за опасений, что ужесточения монетарной политики центробанками может привести к рецессии. Индекс Мосбиржи протестировал 2400 пунктов, а индекс РТС преодолел рубеж 1400 пунктов, обновив максимум с февраля на фоне укрепления рубля в налоговый период.    читать дальше
.
24 июня 2022 года 19:34
Рубль завершил торги пятницы небольшим повышением к доллару и евро перед пиком налоговых выплат июня
Москва. 24 июня. Доллар США и евро уменьшились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль подрос к бивалютной корзине перед пиком налоговых платежей июня.    читать дальше
.
24 июня 2022 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции, неделю завершил ростом
Москва. 24 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после недельного роста из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и отскочила вверх нефть (Brent превысила $113 за баррель). Продолжили рост акции девелоперов на ожиданиях господдержки сектора, лидировали бумаги ГК "Самолет" (+6,9%) на сильном финотчете.    читать дальше
.
24 июня 2022 года 19:01
Котировки акций АЛРОСА имеют хорошие шансы на рост - "Русс-Инвест"
Котировки акций "АЛРОСА" имеют хорошие шансы на рост до 75-77,7 руб. за штуку, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Информация о том, что в стране необходимо создать неприкосновенный запас из золота и драгоценных камней (данная инициатива инициирована не...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 18:54
Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели на фоне противоречивых факторов
Москва. 24 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели на фоне противоречивых факторов. С одной стороны, отечественные бумаги находились под давлением нестабильной ситуации на глобальных рынках в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, а с другой - поддержку рынку оказывали такие факторы, как существенный профицит счета текущих операций платежного баланса РФ, укрепляющийся рубль, а также объявление Россией новой схемы проведения расчетов с владельцами российских евробондов.    читать дальше
.
24 июня 2022 года 18:38
"Префы" Сургутнефтегаза теряют привлекательность и статус защитного актива - "КИТ Финанс Брокер"
"Префы" "Сургутнефтегаза" теряют прежнюю привлекательность и статус защитного актива, говорится в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова. "23 июня стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 18:01
Котировки акций ММК еще не достигли дна - "Солид Брокер"
Котировки акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), еще не достигли дна, отмечается в комментарии "Солид Брокер". "Мажоритарный акционер "ММК" Виктор Рашников в пятницу поведал Интерфаксу несколько интересных тезисов. Во-первых, рентабельность (скорее всего, имеется ввиду...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 17:32
Рост индекса РТС может остановиться у отметки 1400-1500п на следующей неделе - "Велес-Капитал"
Рост индекса РТС может остановиться у отметки 1400-1500 пунктов на следующей неделе при отсутствии значимой поддержки со стороны рубля, считает аналитик "Велес-Капитала" Елена Кожухова. По мнению эксперта, на предстоящей неделе основным нисходящим риском для фондового рынка РФ можно назвать...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 17:02
Котировки золота в 3К22 будут колебаться в диапазоне $1760-1880/унц. - BCS Express
Котировки золота в III кв. 2022г, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $1760-1880 за тройскую унцию, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. Аналитик отмечает, что за II квартал цены на золото потеряли около 7% и сейчас находятся около $1828/унц. Драгоценный металл в прошедшие месяцы...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 16:27
Девелопер "Самолет" обладает хорошим потенциалом для роста в 2022г - "Фридом Финанс"
ГК "Самолет" обладает хорошим потенциалом для роста в 2022г, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Котировки ГК "Самолет" укрепляются после публикации сильных финансовых результатов за январь-май 2022г. Объем продаж "первички" вырос на 89%, до 64,5 млрд руб., денежные поступления увеличились...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 16:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $213
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $213 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: $190,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения бумаги...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 15:33
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 155 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 155 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, стоп-приказ: 126 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Руководство Сбербанка ранее заявило,...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 14:58
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3780-3880п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3780-3880 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает восходящую тенденцию последних четырех дней. RSI остается вблизи нейтральных значений. MACD указывает на ослабление активности...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 14:33
Стоимость барреля нефти может повыситься к ноябрю до $150-175 - "Русс-Инвест"
Стоимость барреля нефти Brent может повыситься к ноябрю до $150-175, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Стоимость сырой нефти на товарно-сырьевом рынке последние 2 недели снижается, даже не смотря на введение так называемого "нефтяного эмбарго" со...    читать дальше
.
24 июня 2022 года 13:56
Вероятно некоторое ослабление рубля после окончания налогового периода июня - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятно некоторое ослабление курса рубля после окончания налоговых выплат экспортерами в июне, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Мы считаем, что курс национальной валюты сейчас находится на своем локальном пике и ожидаем некоторую корректировку после окончания налоговых...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.