Вероятно некоторое ослабление рубля после окончания налогового периода июня - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно некоторое ослабление курса рубля после окончания налоговых выплат экспортерами в июне, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Мы считаем, что курс национальной валюты сейчас находится на своем локальном пике и ожидаем некоторую корректировку после окончания налоговых выплат экспортерами. Кроме того, устойчивая дефляция последних недель заставляет нас ожидать снижения ключевой ставки на 50 или 100 базисных пунктов на следующем заседании регулятора в июле. Проведение Центробанком внепланового заседания до 22-го июля видится нам маловероятным в силу устойчивости текущих экономических трендов в стране", - отмечают эксперты.

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