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24 июня 2022 года 11:42

Рынок акций РФ утром просел к 2380п по индексу МосБиржи, взлетел "Самолет"

Москва. 23 июня. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу начал корректироваться вниз на фоне неспособности нефти развить подъем (Brent топчется у $110 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 2380 пунктов во главе с "Яндексом", во "втором эшелоне" продолжают подъем акции девелоперов во главе со взлетевшим "Самолетом" на ожиданиях господдержки сектора.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2381,49 пункта (-1%, в начале торгов индекс поднимался до 2414 пунктов), индекс РТС - 1406,36 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 53,37 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -1,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,3% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Акционеры "Русала" на годовом собрании 23 июня проголосовали против выплаты дивидендов за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индекса МосБиржи сопротивлением выступает отметка 2415 пунктов, индекс РТС пытается закрепиться выше 1400 пунктов. Обсуждение новых санкционных ограничений против РФ, судя по всему, будет отложено до саммита "Большой семерки" на следующей неделе, что даст покупателям большее пространство для маневра в пятницу. В Венгрии при этом вовсе призывают отказаться от санкций и перейти к переговорам с Россией. В остальном за рубежом в пятницу будут ждать новых макроэкономических сигналов и, в частности, выступления представителей ФРС и ЕЦБ.

Нефтяной рынок пытается удержаться выше линий среднесрочного восходящего тренда $107 и $104,5 за баррель Brent и WTI соответственно, оценивая перспективы наступления глобальной рецессии и последующего сокращения спроса на нефть в условиях более ограниченного предложения. В СМИ при этом сообщают, что ОПЕК+ на заседании следующей недели, вероятно, будет придерживаться плана по увеличению нефтедобычи в августе на 648 тыс. б/с - нейтральный для цен сигнал.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу довольно позитивный: нефть пытается возобновить рост, рынки Азии торгуются в "плюсе", а Народный банк Китая не забывает про локальные стимулы. В Германии заговорили о росте рисков остановки целых отраслей из-за дефицита российского газа. На этом фоне можно ожидать консолидации или роста российского рынка, хотя желающих зафиксировать прибыль от подъема акций застройщиков и банков будет достаточно много.

По оценке главного аналитика финансовой платформы "Банки.ру" Богдана Зварича, российские инвесторы на текущей неделе игнорируют продолжение коррекционного снижения рынка энергоносителей, которое привело к отступлению нефти марки Brent в район $110 за баррель. Для рынка акций РФ верхней границей консолидации в виде сходящегося треугольника выступает район 2440 пунктов. Выход из данной консолидации укажет направление дальнейшего среднесрочного движения российского рынка.

Локальное восстановление на рынке акций США вызвано фиксацией прибыли по спекулятивным "коротким" позициям в отсутствие новых сигналов от ФРС, которые могли бы изменить ожидания инвесторов относительно траектории ключевой ставки. В случае появления сигналов от представителей ФРС о возможности более активного ужесточения ДКП продажи могут вернуться, нивелировать текущее восстановление и увести основные индексы на новые локальные минимумы. Ближайшей целью снижения индекса S&P 500 продолжает выступать отметка 3400 пунктов, полагает Зварич.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,6-1,6% во главе с Nasdaq после второго выступления главы Федрезерва Пауэлла в Конгрессе.

В своей речи в четверг Пауэлл заявил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня. Днем ранее, в среду, Пауэлл признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски "в настоящее время не особенно повышенные".

Пауэлл добавил также, что Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в стране и приближения показателя к целевому уровню в 2%.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,3-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,6%).

Инфляция в Японии в годовом выражении составила 2,5% в мае, не изменившись по сравнению с апрельским значением, ставшим максимальным за семь с половиной лет, и совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, показали официальные статистические данные. Рост потребительских цен был отмечен девятый месяц подряд.

На нефтяном рынке цены на европейской сессии пытаются стабилизироваться после падения накануне; цена Brent находится на $1,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $110,09 за баррель (+0,04% и -1,5% в четверг), августовская цена WTI - $104,44 за баррель (+0,2% и -1,8% накануне).

Эксперты связывают спад на нефтяном рынке с беспокойством инвесторов по поводу нависших рисков рецессии.

Минэнерго США приняло решение отложить публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили упавшие после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-14%, до 0,191 рубля; дивиденды за 2021 год - 0,0278 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,9%).

Подорожали бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+10,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+6,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,7%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+3%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,9 млрд рублей (из них 3,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 708,58 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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