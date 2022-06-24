Мировые рынки акций завершат неделю, скорее всего, в плюсе - Альфа-банк

Мировые рынки акций, скорее всего, впервые за месяц завершат неделю в плюсе, предполагают аналитики Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что большинство ведущих мировых бирж завершат текущую неделю в плюсе. Индекс MSCI World вырос на 2% н/н. Падение цен на нефть несколько ослабило давление на рынки акций, так как высокие цены на нефть и продукты питания являются драйверами инфляции. Фьючерсы на три биржевых индекса США указывают на рост на открытии в пятницу", - отмечают эксперты в комментарии.

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