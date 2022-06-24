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Главная / Мнения аналитиков / Мировые рынки акций завершат неделю, скорее всего, в плюсе - Альфа-банк
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24 июня 2022 года 12:07
Мировые рынки акций завершат неделю, скорее всего, в плюсе - Альфа-банк
Мировые рынки акций, скорее всего, впервые за месяц завершат неделю в плюсе, предполагают аналитики Альфа-банка. "Мы ожидаем, что большинство ведущих мировых бирж завершат текущую неделю в плюсе. Индекс MSCI World вырос на 2% н/н. Падение цен на нефть несколько ослабило давление на рынки акций, так как высокие цены на нефть и продукты питания являются драйверами инфляции. Фьючерсы на три биржевых индекса США указывают на рост на открытии в пятницу", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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