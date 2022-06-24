Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США и Германии:

- Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за июнь;

- Данные о продажах на первичном рынке жилья в США за май;

- Индекс делового климата в Германии за июнь от IFO.

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