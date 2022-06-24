Рубль может перейти в диапазон 50-52 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль может перейти в диапазон 50-52 руб./$1 на торгах в пятницу, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Cдерживают рубль от укрепления, по нашим оценкам, локально активизирующиеся импортеры, выкупающие дешевую американскую валюту. Отчасти поддержку доллару в четверг оказала и новость, что правительство узаконило рублевые выплаты по евробондам РФ, что технически является дефолтом. Тем не менее заметим, что навес предложения долларов на валютном рынке сохраняется, а цены на нефть частично отыгрывают свои потери, - пишет эксперт ПСБ в комментарии. - Мы ожидаем, что в пятницу возможно сильное давление на курс доллара из-за активизации экспортеров на рынке в преддверии налоговых выплат в начале следующей недели. Ввиду того что торги по выходным на бирже не проходят, может сформироваться мультипликативный эффект, который выведет пару доллар/рубль в диапазон 50-52 руб./$1".

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