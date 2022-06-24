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24 июня 2022 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 24 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом. Инвесторы следили за вторым выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе двухдневных слушаний в Конгрессе США. В среду Пауэлл выступил перед банковским комитетом Сената, в четверг - перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. В своей речи в четверг глава Федрезерва заявил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня.

Днем ранее, в среду, Пауэлл признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски "в настоящее время не особенно повышенные". Пауэлл добавил также, что Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в стране и приближения показателя к целевому уровню в 2%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу, следуя за динамикой американского фондового рынка, который завершил торги накануне уверенным подъемом. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,28%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 2,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

Нефтяные котировки слегка повышаются в пятницу утром после падения накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск составила $110,08 за баррель, что на 0,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракт подешевел на $1,69 - до $110,05 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $104,5 за баррель, что на 0,22% выше итогового значения четверга. Накануне котировки опустились на $1,92, до $104,27 за баррель.

Контракты на нефть WTI завершили торги в четверг на минимальном значении с 10 мая, согласно данным Dow Jones Market Data. Эксперты связывают спад на нефтяном рынке с беспокойством инвесторов по поводу нависших рисков рецессии. Тем временем министерство энергетики США приняло решение отложить публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказались уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,056 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,75 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 июня вырос на 0,11% по отношению к среде и составил 107,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 778,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,96%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,5%) и "РЖД-19" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-0,45%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,11%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в конце июня - начале июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-09 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - премия не выше 160 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. В начале июня ЕАБР разместил биржевые облигации серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Ставки купонов в день техразмещения были снижены до 11,5% годовых с первоначально установленных 11,75% годовых. Ставка установлена до погашения, купоны квартальные.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 21-го купона облигаций 32-й серии в размере 9,9% годовых. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена в размере 8,95% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен. Выпуск размещен на 20 лет, по бумагам предусмотрена 10-летняя оферта с исполнением 13 июля 2022 года. Ставка текущего купона - 10,5% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 36-40-го купонов облигаций серии БО-43 в размере 8,7% годовых. Банк разместил 10-летние облигации БО-43 объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 5,1% годовых. По выпуску 5 июля предстоит исполнение оферты.

ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 2 тыс. 879 облигаций серии 001Р-01R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 0,02% выпуска. ДОМ.РФ разместил 10-летние бонды 001Р-01R объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего купона - 9,7% годовых.

ООО "Автоэкспресс" выкупило по оферте 54,7 тыс. облигаций серии КО-П06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 190 млн рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 28,8% выпуска. "Автоэкспресс" завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-П06 в августе 2021 года. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 9,5% годовых, купоны квартальные.

ООО "ЮниМетрикс" 8 июня планирует провести общее собрание владельцев облигаций 1-й серии. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 28 июня. В повестку дня собрания войдет единственный вопрос: "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг 1-й серии, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления". Ранее сообщалось, что компания планировала предложить реструктуризацию, в частности, продлить на 3-5 лет срок обращения выпуска. "С целью утверждения новой даты погашения и других параметров выпуска эмитент планирует провести общее собрание владельцев облигаций в июне 2022 года. Таким образом, новые условия могут быть приняты до наступления плановой даты погашения выпуска - 24 августа", - говорилось в сообщении компании. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. В мае эмитент допустил техдефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. По выпуску существует возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт при выплате 25% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-01 на сумму 370,787 млн рублей, а также при выплате купона за 11-й купонный период на 22,187 млн рублей. Причина неисполнения обязательств - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

Владельцы облигаций "ОВК финанс" серии БО-01 получили право требовать погашения бондов в связи с дефолтом по выплате 22-го купона, сообщил представитель владельцев облигаций "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез". Эмитент обязан погасить бумаги, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования. ООО "ОВК финанс" - SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК), допустило дефолт по выплате 22-го купона выпуска облигаций серии БО-01 на 420,75 млн рублей 22 июня. Выпуск серии БО-01 номинальным объемом 15 млрд рублей был размещен в сентябре 2014 года (первоначально на 5 лет). В феврале 2021 года компания внесла изменения в условия выпуска, согласно которым выплаты 16-21-го купонов были перенесены на июнь 2022 года, а ставка купонов снижена. В результате 7 июня эмитент должен был осуществить выплаты сразу по шести купонам на общую сумму 1,177 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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