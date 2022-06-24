Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2400п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня 2400 пунктов на торгах в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Также эксперт отмечает, что в отсутствие негативных новостей покупки в финансовом секторе могут сохраниться, что приведет к оптимизму на российском фондовом рынке в течение дня.

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