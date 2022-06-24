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24 июня 2022 года 09:36
Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы ростом на 0,2-1% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу повышением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2410-2430 пунктов, отыгрывая улучшившийся внешний фон, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Ближайшие поддержки - уровни 2400, 2380 пунктов, значимые сопротивления - отметки 2450, 2470 пунктов, указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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