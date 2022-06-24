Конъюнктура пока располагает к укреплению рубля - BCS Express

Конъюнктура пока по-прежнему располагает к снижению курса пары USD/RUB, но в ближайшие месяцы спрос на валюту может возрасти, так как постепенно накапливаются факторы в пользу такого сценария, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Аналитик отмечает два события, произошедшие на текущей неделе, способные увеличить спрос на валюту:

- Госдума утвердила законопроект о параллельном импорте. "Это ожидаемое событие, но крупные импортеры ждали официального решения, чтобы начать поставлять товары по такой схеме. Восстановление импорта означает сокращение профицита торгового баланса и более высокий спрос на валюту. Сейчас сложно оценить количественный эффект, но объемы могут оказаться ощутимыми для рынка", - указывает Галактионов.

- Новый механизм выплат в пользу держателей евробондов Минфина РФ. "Выплаты будут перечисляться в рублях, но получатели смогут без ограничений конвертировать их в валюту и выводить за рубеж. Это не такие большие объемы, чтобы ощутимо сказаться на динамике рубля, но свой небольшой вклад в балансировку рынка они внесут", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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