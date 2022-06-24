Возможно укрепление рубля до 50 руб./$1 и даже ниже в краткосрочной перспективе - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 50 руб./$1 и даже ниже в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Сохранение высокого торгового сальдо - причина укрепления рубля и залог его стабильности в ближайшие недели и месяцы, констатирует эксперт инвесткомпании. "Без глобальной рецессии и/или значимого сокращения цен на сырьевые товары даже физическое сокращение экспорта товаров не гарантирует его резкого снижения в долларах. Импорт же - это прямая функция внутреннего спроса и скорости восстановления/стоимости логистики. Он будет восстанавливаться (первый параллельный импорт уже пошел), но вряд ли так быстро, чтобы резко ослабить рубль", - пишет он в комментарии.

"По итогам 1П22 мы уточним свои исходные прогнозы, но прежний (апрельский) диапазон профицита текущего счета в $190-245 млрд ($110 млрд уже есть за 5М22) остается в силе, не предполагая какого-то масштабного ослабления рубля. Пока мы скорее ориентируемся на 60-70 руб./$1 к концу года (может быть, крепче), нежели "оптимальные" для правительства 70-80 руб./$1. Краткосрочно по-прежнему ждем 50 руб./$1 или даже ниже", - указывает Полевой.

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