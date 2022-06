Brent торгуется ниже $110 за баррель

Уолл-стрит завершила торги в четверг уверенным ростом. Фондовые индексы крупнейших государств АТР повышаются в пятницу. Нефтяной рынок демонстрирует слабую и разнонаправленную динамику утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом.

Инвесторы следили за вторым выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе двухдневных слушаний в Конгрессе США. В среду Пауэлл выступил перед банковским комитетом Сената, в четверг - перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

В своей речи в четверг глава Федрезерва заявил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня.

Днем ранее на выступлении в среду Пауэлл признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски "в настоящее время не особенно повышенные".

Пауэлл добавил также, что Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в стране и приближения показателя к целевому уровню в 2%.

"Инфляция в центре всего, но на фоне появляется также риск замедления роста при том, что ставки повышаются. Все вместе являет собой жуткий коктейль, и лучше немного отойти в сторону и дождаться, пока все уладится", - считает аналитик PineBridge Investments Хани Редха.

Котировки акций оператора сетей ресторанов Darden Restaurants (SPB: DRI) выросли на 0,5%. Компания в четвертом финквартале получила чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка, увеличила квартальные дивиденды на 10% и запустила buyback на $1 млрд.

Бумаги консалтинговой Accenture (SPB: ACN) Plc подешевели на 0,2%. Компания получила квартальную чистую прибыль хуже ожиданий рынка и дала разочаровывающий прогноз.

Капитализация нефтяной Occidental Petroleum (SPB: OXY) увеличилась на 0,6% на новости о покупке инвесткомпанией американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Inc. 9,5 млн акций Occidental за $528,79 млн.

Акции Kroger Co. (SPB: KR) подорожали на 0,8%. Сеть супермаркетов повысила размер квартальных дивидендов на 24% - до 26 центов на акцию с 21 цента.

Стоимость одного из крупнейших в мире производителей табачных изделий Altria Group (SPB: MO) Inc. поднялась на 2,4% после падения на 9% в среду на новости о запрете продаж в США всех электронных сигарет компании Juul Labs Inc., в которой Altria принадлежит крупная доля.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 229 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики, между тем, ожидали более существенного снижения показателя - до 226 тыс., свидетельствуют результаты опроса агентства Bloomberg.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии поднялось на 0,64% - до 30677,36 пункта.

В плюсе завершили торги акции более половины из 30 компаний, входящих в расчет индекса. Лидерами роста выступают бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+3,3%) и Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (+3,2%) и Nike Inc. (SPB: NKE) (+2,9%).

Standard & Poor''s 500 поднялся на 0,95% - до 3795,73 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,62% и составил 11232,19 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу, следуя за динамикой американского фондового рынка, который завершил торги накануне уверенным подъемом.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК вырос на 1,2%.

Инфляция в Японии в годовом выражении составила 2,5% в мае, не изменившись по сравнению с апрельским значением, ставшим максимальным за семь с половиной лет, и совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, показали официальные статистические данные. Рост потребительских цен был отмечен девятый месяц подряд.

В лидерах роста среди компонентов индикатора находятся акции M3 Inc. (+7,1%), Ajinomoto Co. Inc. (+6,8%) и Kao Corp. (+5,5%).

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снижаются на 0,1%, производителя потребительской электроники Sony - растут на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

Лидерами роста на торгах в Гонконге являются акции биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+8,9%), энергетической ENN Energy Holdings Ltd. (+7,7%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+7,4%).

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 2,3%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor увеличилась на 1,5%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустились на 1,3% и 1,2% соответственно.

Стоимость одного из крупнейших банков страны - Commonwealth Bank - выросла на 0,3%.

Нефтяной рынок демонстрирует слабую и разнонаправленную динамику утром в пятницу после падения накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $109,97 за баррель, что на $0,08 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракт подешевел на $1,69 - до $110,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,51 за баррель, что на $0,24 (0,23%) выше итогового значения четверга. Накануне котировки опустились на $1,92, до $104,27 за баррель.

Контракты на нефть WTI завершили торги в четверг на минимальном значении с 10 мая, согласно данным Dow Jones Market Data. Эксперты связывают спад на нефтяном рынке с беспокойством инвесторов по поводу нависших рисков рецессии.

Цены на нефть упали, поскольку глава американского Федрезерва Джером Пауэлл "указал на потенциальную рецессию", отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская.

Пауэлл, выступая в среду и в четверг в Конгрессе США, признал наличие рисков начала рецессии в экономике страны из-за политики увеличения процентных ставок. Кроме того, он также заявил, что существуют риски подъема безработицы выше текущего уровня.

"Следующей важной проверкой для "медведей" на нефтяном рынке станет уровень в $100 за баррель. Многие инвесторы не ожидают, что цены на нефть опустятся ниже этого уровня, указывая на нехватку предложения и устойчивый спрос", - сказала Озкардеская.

Тем временем министерство энергетики США приняло решение отложить публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 МСК.