Повышенная активность на рынке акций РФ в пятницу маловероятна - BCS Express

Повышенная активность на российском рынке акций в течение торговой сессии в пятницу маловероятна, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

Текущий рост российского рынка акций во многом является следствием оптимизма в "голубых фишках", что бывает характерно для ранних стадий развития восходящего тренда, отмечает аналитик инвестиционной компании.

"Индекс Мосбиржи остается в пределах боковика с верхней границей в районе 2460-2500 рублей. Формально техническая картина нейтральная, но котировки постепенно движутся в направлении верхней границы. Предвосхищая возможный пробой, инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения. Перед выходными сложно рассчитывать на повышенную активность, поэтому тестирование границы, возможно, будем отслеживать уже на следующей неделе", - указывает Галактионов.

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