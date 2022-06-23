Рубль завершил торги четверга без изменений к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 23 июня. Доллар США умеренно подрос, евро, напротив, подешевел на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 53,47 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,2 руб./EUR1, подешевев на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,3 копейки - до 54,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги четверга при смешанной динамике в основных парах в ожидании новых стимулов. Доллар на рынке Forex укрепился к евро, оказав влияние и на внутренний валютный рынок, на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с полугодовым докладом.

Усилия ФРС по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня, низкого по историческим меркам, сказал Пауэлл. Также он отметил замедление темпов роста рынка недвижимости в стране, достигших очень высоких уровней. Кроме того, глава Федрезерва назвал стремление центробанка победить высокую инфляцию "безусловным". "Рынок труда в США слишком разогрет, и мы все еще очень далеки от нашей цели по инфляции", - заявил Пауэлл.

Накануне Пауэлл представил доклад в банковском комитете Сената Конгресса США. Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал он. "В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл. "У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность", - добавил глава ФРС. Отвечая на вопросы сенаторов, глава ФРС отметил, что риски рецессии "в настоящее время не особенно повышенные", добавив, что экономика США сильна, а потребители и бизнес находятся "в хорошей форме".

Минфин РФ перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) рубли для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы обслуживания суверенного внешнего долга, утвержденной президентским указом. Средства в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий", говорится в сообщении Минфина. Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявил Минфин.

РФ не могла использовать резервные валюты, предусмотренные эмиссионной документацией, для выплат по суверенным евробондам из-за ограничений, довести платежи сейчас можно только в рублях, заявил министр финансов Антон Силуанов в четверг. "НРД, являющийся платежным агентом по еврооблигациям Российской Федерации, внесен Европейским союзом в "санкционный" список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России", - сказал Силуанов журналистам. "В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях", - пояснил министр.

Президент Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по еврооблигациям РФ. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, ранее Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Власти РФ намерены сделать очередной шаг в сторону либерализации валютного режима, резко ужесточенного после введения антироссийских санкций в конце февраля - начале марта. "У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме. "Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна", - пояснил он.

В ответ на санкции РФ ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%. С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета. Формально требование о репатриации и последующей продажи экспортной выручки в размере, определённом указом президента, при этом сохранялось. Однако с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен.

Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки, при этом денежно-кредитная политика (ДКП) должна способствовать смягчению денежно-кредитных условий и обеспечивать дезинфляционное влияние, заявил кроме того Чистюхин. "На сегодняшний день Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть на тему того, каким образом у нас формируются инфляция, инфляционные ожидания", - сообщил Чистюхин в ходе Чебоксарского форума. "Действительно, в течение последних недель мы видим снижение инфляции, но при этом надо обратить внимание, что темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, они хоть и снизились, но все-таки существуют. Они существуют, и инфляция явно выше таргета в 4%", - отметил первый зампред.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июля снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), до 9,5% годовых. Этому решению предшествовало три снижения ставки по 300 б.п. (26 мая - до 11%, 29 апреля - до 14%, 8 апреля - до 17%). Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Росстат на неделе с 11 по 17 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,12% после дефляции 0,14% неделей ранее и дефляции в 0,01% двумя неделями ранее и нулевой динамки цен тремя неделями ранее. С начала месяца цены к 17 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2022 года опустились по сравнению с предыдущим месяцем на 6,9% после того, как подскочили на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был в 6,9%), выросли на 5,9% марте, на 3,9% в феврале и выросли на 0,1% в январе 2022 года, сообщил Росстат.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в мае замедлился до 19,3% после 31,5% в апреле, 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе.

"Инфляция в России замедлилась до 16,42% в годовом выражении по сравнению с 16,69% неделей ранее. Основными драйверами снижения выступают плодоовощная продукция и авиаперелеты. Все более вероятным становится понижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 или 100 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится 22 июля. Рубль продолжает свое укрепление к доллару и евро, однако динамика укрепления национальной валюты замедлилась, что может свидетельствовать о нахождении вблизи локального минимума курса и возможности некоторой коррекции вверх после окончания выплат налогов экспортерами", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"...В недрах российской власти разрабатывается еще одно странное решение по сдерживанию укрепления рубля. Российские компании, фактически, хотят заставить оставлять внешнюю выручку на зарубежных счетах. "Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна", - пояснил Чистюхин. Однако, на наш взгляд, это равносильно тому, что продажи российского сырья будут осуществляться бесплатно. Риски заморозки и последующей конфискации зарубежных активов отечественных компаний крайне велики, чтобы рассчитывать на зарубежные счета. Гораздо рациональней было бы затребовать оплату в китайских юанях, индийских рупиях и золоте в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Впоследствии эти валюты могли бы использоваться для увеличения импорта", - говорит ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Вслед за позитивным стартом рубль сдал позиции, однако вскоре восстановился, выйдя в плюс к бивалютной корзине. При этом, если вчера пара "евро-рубль" умеренно повысилась, а "доллар-рубль" просела, то сегодня наблюдается обратная картина. Таким образом, рубль нашел новый диапазон консолидации, отыгрывая в основном движение доллара и евро на мировом рынке. У доллара он находится в границах 52,8 - 54 руб./$1. Учитывая, что рубль слишком переоценен с экономической точки зрения, вряд ли котировки надолго задержатся в столь узком коридоре. Если избыток предложения инвалюты исчерпал себя, а спрос постепенно восстанавливается, это способно вызвать ощутимое ослабление рубля с первой целью 60 руб./$1. К тому же баланс сил на сырьевом рынке постепенно переходит на сторону продавцов из-за угрозы замедления экономики и ослабления спроса на сырье. Правда, сегодня нефтяные цены повышаются вместе с другими рынками, которые реагируют на продолжающийся откат доходностей гособлигаций США от установленного на прошлой неделе 20-летнего максимума по десятилетним бумагам. Это отражает некоторое ослабление опасений слишком быстрого ужесточения монетарной политики ФРС из-за сохранения высокой инфляции", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки снижаются в четверг на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками мира может спровоцировать рецессию в глобальной экономике.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в четверг составляет $110,25 за баррель, что на 1,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,48 за баррель, что на 1,61% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent упала в цене на 2,5%, WTI - на 3%.

Цены на нефть отступили с трехмесячных максимумов, достигнутых ранее в этом месяце, и аналитики отчасти объясняют такой понижательный тренд агрессивными действиями Федрезерва и других центробанков по сдерживанию инфляции, поскольку это может замедлить рост мировой экономики и негативно сказаться на спросе на топливо.

Тем временем министерство энергетики США приняло решение отложить публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 МСК.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Insights, предполагает снижение запасов на 3,7 млн баррелей.

Увеличение закупок Китаем и Индией российской нефти могло повлиять на ослабление дефицита и снижения мировых цен на топливо, заявила агентству Bloomberg представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.

"Сейчас, в частности, нефтяные рынки довольно нестабильны", - сказала Роуз. Она не исключила, что "отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, думаем". Агентство уточняет, что это может ослаблять дефицит предложения на мировых рынках и потенциально приводит к снижению цен.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 24 июня на 7,9 копейки, до 53,3578 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,79 копейки, до 55,9886 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 8,52 копейки по отношению к среде и составил 53,349 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 3,67 копейки и составил 53,31 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 772,327 млн, из которых $1 млрд 490,604 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 281,723 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 14,05 копейки, до 55,9604 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 10,9 копейки, до 55,9818 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 163,452 млн, из которых EUR545,482 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR617,97 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 б.п. - до 9,27% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 2 б.п. - до 9,68% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 1 б.п. каждая, поднявшись также до 9,68%.