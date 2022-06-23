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23 июня 2022 года 19:18

Цены большинства выпусков евробондов РФ в четверг подросли, за исключением ряда среднесрочных бумаг

Москва. 23 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренный рост благодаря как выросшим в цене американским казначейским обязательствам (US Treasuries), так и объявленной Минфином РФ новой схеме расчетов с держателями отечественных евробондов. Исключение составил лишь ряд среднесрочных бумаг.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 107 базисных пунктов, до 25,46% от номинала (их доходность снизилась на 96 базисных пунктов, до 23,65% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 98 базисных пунктов, до 27,06% от номинала (их доходность снизилась на 73 базисных пункта, до 21,77% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 61 базисный пункт). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году выросли в цене на 101 базисный пункт, до 20,05% от номинала (их доходность снизилась на 135 базисных пунктов, до 26,4% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за день на 157 базисных пунктов, до 20,64% от номинала (их доходность снизилась на 207 базисных пунктов, до 37,13% годовых), бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 24 базисных пункта, до 26,39% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов, до 157,7% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 3 базисных пункта, до 18,98% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов, до 61,49% годовых), с погашением в 2027 году - на 65 базисных пунктов, подешевев до 19,19% от номинала (доходность выросла на 115 базисных пунктов, до 48,54% годовых). Облигации с погашением в 2030 году снизились в цене на 49 базисных пунктов, до 24,68% от номинала (их доходность выросла на 790 базисных пунктов, до 184,8% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 июня находилась под влиянием в большей степени позитивных факторов как внешнего характера, так и внутреннего. Глобальные инвесторы ждут второго выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в американском Сенате. Днем ранее он выступил перед банковским комитетом, в четверг пройдут слушания комитета по финансовым услугам.

В своей речи перед сенаторами в среду руководитель Федрезерва признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски "в настоящее время не особенно повышенные". Пауэлл добавил также, что Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в стране и приближения показателя к целевому уровню в 2%.

Минфин РФ перечислил в НРД рубли для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы, утвержденной президентским указом. При этом от иностранных владельцев для участия в ней требуется предоставить отказ от будущих претензий по платежу. Средства в общей сумме 12,51 млрд рублей (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий", говорится в сообщении Минфина. Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявил Минфин.

В связи с "неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию государственного долга РФ" Минфин переходит на новый порядок выплат по еврооблигациям, установленный указом президента РФ от 22 июня, сообщило министерство. Согласно сообщению, Минфин, как и ранее, в соответствии с эмиссионной документацией будет обеспечивать доведение средств до платежного (фискального) агента, функции которого будет выполнять НРД в соответствии с правом РФ. В целях соблюдения интересов инвесторов в установленную эмиссионной документацией дату выплаты купона и/или погашения номинальной стоимости евробондов и во избежание допущения неисполнения долговых обязательств по ним Минфин будет переводить в НРД рублевый эквивалент суммы соответствующего платежа.

РФ не могла использовать резервные валюты, предусмотренные эмиссионной документацией, для выплат по суверенным евробондам из-за ограничений, довести платежи сейчас можно только в рублях, заявил министр финансов Антон Силуанов. "НРД, являющийся платежным агентом по еврооблигациям Российской Федерации, внесен Европейским союзом в "санкционный" список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России", - сказал Силуанов журналистам. "В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях", - пояснил министр.

"Даже в условиях жестких санкций Россия стремится исполнять свои долговые обязательства и проводить платежи в соответствии с эмиссионной документацией, то есть в иностранной валюте. Сейчас мы лишены такой возможности и со всеми держателями еврооблигаций вынуждены расплачиваться в той валюте, которая нам гарантированно доступна - в рублях. Получив рубли, инвестор сможет распоряжаться ими по собственному усмотрению. Российская Федерация не станет ограничивать возможность их конвертации в иностранную валюту и вывода за рубеж. Инвесторы смогут это сделать, если иностранные финансовые власти не станут препятствовать", - сказал Силуанов.

Министр отметил, что в самой благоприятной ситуации находятся инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях: таким владельцам выплаты будут поступать в обычном режиме, дополнительных действий от них не потребуется. Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, бумаги которых хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария.

Наиболее сложная задача, по словам Силуанова, состоит в доведении выплат инвесторам из третьей группы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях, то есть в организациях, деятельность которых регулируется иностранными финансовыми властями: им придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. "Очевидно, что формирование пакета подтверждающих документов и его последующее рассмотрение может занять длительное время. Поэтому для защиты инвесторов от риска изменения валютного курса данные средства будут индексироваться по текущему рыночному курсу рубля к валюте номинала еврооблигаций до момента фактических расчетов с владельцами. В результате инвесторы всегда будут получать эквивалент валютной выплаты по еврооблигациям в рублях независимо от даты выплаты", - подчеркнул Силуанов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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