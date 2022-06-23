Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 июня в фокусе будут макростатистика и следующие события:

- розничные продажи Великобритании в мае (09:00 МСК);

- индекс делового климата Германии Ifo в июне (11:00 МСК);

- саммит лидеров ЕС (13:00 МСК);

- окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17:00 МСК);

- продажи домов на первичном рынке США в мае (17:00 МСК);

- акции "МРСК Урала", "Россети Волга и Центр" последний день торгуются с дивидендами за 2021г;

- ГОСа "Газпромнефти", "Камаза", "Роснефти", "Русснефти".

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