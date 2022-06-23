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23 июня 2022 года 18:32
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше отметки 2400п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше отметки 2400 пунктов в пятницу при сохранении позитивного сантимента, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "После просадки во время начала торгов, российский фондовый рынок сразу отыграл потери, перейдя в "зеленую" зону. К завершению дня индекс Мосбиржи смог преодолеть отметку 2390 пунктов. Локомотивом роста стали бумаги финансового сектора во главе с акциями Сбера. Мы считаем, значительный рост бумаг связан прежде всего со снижением ставок по ипотеки в последнее время, что несомненно повысит их привлекательность для населения. В случае сохранения позитивного сантимента, индекс Мосбиржи в пятницу попробует закрепиться выше отметки 2400 пунктов", - пишет эксперт. Среди прочих наиболее весовых сегментов российского рынка, на взгляд Головинова, неплохо смотрелся сектор горной добычи и металлургии. Подорожавшие бумаги сталелитейных компаний, "АЛРОСА", "РУСАЛа" и "Норникеля" противостояли сильному падению акций "Полюса". "Бумаги крупнейшего российского золотодобытчика, с небольшими перерывами, снижаются с начала мая прошлого года, - напоминает аналитик банка. - Отметим, что откат акций "Полюса" в последние дни заметно усилился, что связано с обсуждением европейскими политиками возможности введения ограничений в отношении золота из России в рамках седьмого пакета санкций ЕС. Кроме этого, дополнительным негативным фактором выступили данные о том, что в марте-апреле 2022г экспорт золота из РФ составил всего 100кг, против 27,5 тонн в феврале. Также стоит понимать, что стоимость реализации золота для "Полюса" определяется исходя из мировых цен в долларах. Столь крепкий рубль по отношению к доллару негативно скажется на финансовых результатах компании. Хотели бы ещё отметить, что "Полюс" недавно приобрёл проект проект Чульбаткан. Согласно планам, добыча начнётся лишь в конце 2025 года, при этом всём завершено лишь предварительное ТЭО. Таким образом Полюсу придётся понести капитальные затраты, которые начнут окупаться только через 3 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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