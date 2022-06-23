Снижение ставки ЦБ РФ в июле может составить 50-100 б.п. - "Локо-Инвест"

Снижение ключевой ставки Банка России в июле текущего года может составить 50-100 б.п., считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Потребительские цены за неделю к 17 июня упали на 0,12% н/н после снижения на 0,14% неделей ранее, годовая инфляция замедлилась с 16,7% до 16,43% г/г. Пока все складывается исключительно позитивно, поэтому ЦБ РФ сможет продолжить снижать ставку и далее в интересах экономики: в июле возможно снижение ставки на 50-100 б.п., причем регулятор может не захотеть ждать до 22 июля и провести еще одно внеочередное заседание", - отмечает эксперт.

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