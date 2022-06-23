Стоит обратить внимание на акции Роснефти, Татнефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Роснефти", "Татнефти", "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа", бумаги компаний российского нефтяного сектора вполне можно назвать дешевыми по текущим ценам, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Даже с дисконтом цены на российскую Urals максимальные за последние несколько лет. С учетом того, что большую часть года экспорт будет оставаться сильным, российские нефтяники могут получить рекордную выручку. Сейчас сложно оценить затраты на логистику, которые несут экспортеры. В отсутствие квартальной отчетности мы не видим цифр. Также нет уверенности в том, что налоговая политика останется стабильной. Предложение по повышенному НДПИ для "Газпрома" наглядно демонстрирует этот риск, - пишет аналитик в обзоре. - С учетом эти факторов можно консервативно предположить, что российские нефтяники покажут EBITDA как минимум на уровне 2021 года. Так что акции сектора вполне можно назвать дешевыми по текущим ценам, если предположить, что перенаправление поставок в Азию пройдет успешно и начиная с 2023 года экспорт не упадет слишком сильно".

Но даже в случае выраженного сокращения это не пройдет незамеченным для мирового рынка, отмечает Галактионов. "Чем ниже поставки из РФ, тем выше вероятность затяжного периода высоких мировых цен на нефть. Так что российские нефтяники и в 2023 году могут порадовать инвесторов. Можно обратить внимание на акции "Роснефти", "Татнефти", "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа", - указывает он.

"Ключевые долгосрочные риски связаны с активами российских компаний в Европе. Также необходимо решить вопрос с запрещенным к ввозу буровым оборудованием, чтобы в будущем продолжать разведку новых месторождений. Еще один вопрос - трубопроводные поставки. Эмбарго пока не затрагивает их, но как будет складываться политическая повестка в будущем не ясно. Вероятно, страны ЕС в ближайшие годы будут активно вкладываться в инфраструктуру, чтобы иметь возможность отказаться от трубы из России. Но сроки будут зависеть от того, насколько слаженной будет эта работа и насколько сами страны, получающие нефть из России по трубе, будут в этом заинтересованы", - обращает внимание Галактионов.

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