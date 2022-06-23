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23 июня 2022 года 16:10

Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 23 июня. Доллар США растет, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 53,5 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,03 руб./EUR1, подешевев на 39,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 1,3 копейки - до 54,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах в ожидании новых стимулов. Доллар на рынке Forex растет к евро, оказывая влияние и на внутренний валютный рынок, перед полугодовым докладом председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. (17:00)

Накануне Пауэлл представил доклад в банковском комитете Сената Конгресса США. Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал он. "В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл. "У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность", - добавил глава ФРС.

Отвечая на вопросы сенаторов, глава ФРС отметил, что риски рецессии "в настоящее время не особенно повышенные", добавив, что экономика США сильна, а потребители и бизнес находятся "в хорошей форме".

Минфин РФ перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) рубли для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы обслуживания суверенного внешнего долга, утвержденной президентским указом.

Средства в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий", говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявил Минфин.

РФ не могла использовать резервные валюты, предусмотренные эмиссионной документацией, для выплат по суверенным евробондам из-за ограничений, довести платежи сейчас можно только в рублях, заявил министр финансов Антон Силуанов в четверг.

"НРД, являющийся платежным агентом по еврооблигациям Российской Федерации, внесен Европейским союзом в "санкционный" список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России", - сказал Силуанов журналистам.

"В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях", - пояснил министр.

Президент Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по еврооблигациям РФ. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, ранее Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Власти РФ намерены сделать очередной шаг в сторону либерализации валютного режима, резко ужесточенного после введения антироссийских санкций в конце февраля - начале марта. "У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме. "Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна", - пояснил он.

В ответ на санкции РФ ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%. С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета. Формально требование о репатриации и последующей продажи экспортной выручки в размере, определённом указом президента, при этом сохранялось. Однако с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен.

Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки, при этом денежно-кредитная политика (ДКП) должна способствовать смягчению денежно-кредитных условий и обеспечивать дезинфляционное влияние, заявил кроме того Чистюхин.

"На сегодняшний день Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть на тему того, каким образом у нас формируются инфляция, инфляционные ожидания", - сообщил Чистюхин в ходе Чебоксарского форума. "Действительно, в течение последних недель мы видим снижение инфляции, но при этом надо обратить внимание, что темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, они хоть и снизились, но все-таки существуют. Они существуют, и инфляция явно выше таргета в 4%", - отметил первый зампред.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июля снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), до 9,5% годовых. Этому решению предшествовало три снижения ставки по 300 б.п. (26 мая - до 11%, 29 апреля - до 14%, 8 апреля - до 17%). Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Росстат на неделе с 11 по 17 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,12% после дефляции 0,14% неделей ранее и дефляции в 0,01% двумя неделями ранее и нулевой динамки цен тремя неделями ранее. С начала месяца цены к 17 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2022 года опустились по сравнению с предыдущим месяцем на 6,9% после того, как подскочили на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был в 6,9%), выросли на 5,9% марте, на 3,9% в феврале и выросли на 0,1% в январе 2022 года, сообщил Росстат.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в мае замедлился до 19,3% после 31,5% в апреле, 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе.

"Инфляция в России замедлилась до 16,42% в годовом выражении по сравнению с 16,69% неделей ранее. Основными драйверами снижения выступают плодоовощная продукция и авиаперелеты. Все более вероятным становится понижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 или 100 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится 22 июля. Рубль продолжает свое укрепление к доллару и евро, однако динамика укрепления национальной валюты замедлилась, что может свидетельствовать о нахождении вблизи локального минимума курса и возможности некоторой коррекции вверх после окончания выплат налогов экспортерами", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"И без того крепкий рубль, заручившийся целым спектром факторов поддержки, получает дополнительную поддержку в эти дни за счет налогового периода, во время которого экспортеры традиционно конвертируют валютную выручку в рубли. Соответственно, после прохождения пика налоговых выплат подверженность нашей валюты давлению со стороны доллара несколько усилится. Впрочем, это не значит, что произойдет резкий отскок котировок от многолетних минимумов - рубль будет оставаться сильным, пока сохраняется нынешний дисбаланс импорта и экспорта. Перспективы потенциального отступления "россиянина" будут зависеть от темпов восстановления импорта. Пока этот процесс протекает очень медленно и, возможно, оживится ближе к концу года. Тем временем власти в лице Минфина и Центробанка не могут напрямую повлиять на курс рубля. Так что в ближайшее время рубль будет оставаться крепким, и на данном этапе нельзя исключать падение доллара до 50 рублей", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению, трейдеры продолжают оценивать заявления председателя ФРС Пауэлла.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $111,94 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,32 за баррель, что на 0,12% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Пауэлл, выступавший накануне в банковском комитете Сената, сообщил, что борьба Федрезерва с высокой инфляцией потребует подъема ставок, достаточно высокого для того, чтобы спровоцировать рецессию в экономике США.

Тем временем президент США Джо Байден призвал Конгресс к временной отмене налога на бензин. "Приостановка действия налога в $0,18 за галлон на следующие 90 дней может помочь опустить цены на бензин и дать некоторое облегчение американским семьям", - заявил Байден в среду. Президент также выступил за приостановку действия налога на дизельное топливо, составляющего $0,24 за галлон.

Министерство энергетики США откладывает публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, которые должно было обнародовать в четверг в 18:00 МСК, из-за проблем в электронных системах. "Наши эксперты работают над решением для восстановления соответствующих систем", - говорится в сообщении ведомства. Информации о том, когда данные о запасах будут опубликованы, нет.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Insights, предполагает снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Данные о запасах энергоносителей в США обычно публикуются по средам и переносятся на четверг в случае, если на понедельник выпадает выходной.

Увеличение закупок Китаем и Индией российской нефти могло повлиять на ослабление дефицита и снижения мировых цен на топливо, заявила агентству Bloomberg представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.

"Сейчас, в частности, нефтяные рынки довольно нестабильны", - сказала Роуз. Она не исключила, что "отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, думаем". Агентство уточняет, что это может ослаблять дефицит предложения на мировых рынках и потенциально приводит к снижению цен.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт", поднялась на 3 б.п. - до 9,27% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 2 б.п. - до 9,68% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 1 б.п. каждая - также до 9,68%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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