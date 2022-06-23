"Финам" рекомендует покупать акции NiSource с прогнозной ценой $32

"Финам" рекомендует покупать акции NiSource с прогнозной стоимостью $32 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,61% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"В течение двух последних недель котировки акций компании NiSource потеряли около 15% на фоне общей рыночной нестабильности, в связи с чем образовалась благоприятная точка для покупки бумаг. Перспективы роста стоимости дополняются выраженной "защитной" природой "кейса", неплохой дивидендной доходностью, а также низкой относительно средней по отрасли долговой нагрузкой, что важно в условиях роста процентных ставок в США", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

NiSource - американская газовая коммунальная компания, обслуживающая около 3,2 млн потребителей в шести штатах (Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Мэриленд и Индиана). Кроме того, холдинг отпускает электроэнергию 0,48 млн розничных потребителей в Индиане, а также реализует электроэнергию с собственных электростанций на оптовый рынок.

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