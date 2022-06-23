Возможно продолжение роста цен на нефть в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможно продолжение восстановления котировок нефти в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Техническая картина нефтяного рынка на данный момент вполне позволяет ожидать дальнейшего восстановления цен от минимумов, которое краткосрочно будет проходить в рамках коррекции к нисходящему тренду при положении ниже сопротивлений $118 и $115 по нефти марки Brent и WTI соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Тем не менее, если по итогам недели котировки не смогут удержаться выше поддержек $110 и $105,5, риски развития краткосрочной фиксации прибыли с перспективой движения к поддержкам $94 и $90 и смены среднесрочного тренда значительно возрастут", - пишет эксперт в комментарии.

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