Инвесторам стоит отдавать предпочтение "акциям стоимости" на рынке США - Инвестбанк Синара

Инвесторам стоит отдавать предпочтение "акциям стоимости" на американском фондовом рынке, говорится в обзоре аналитиков "Инвестиционного банка Синара".

"Председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что борьба регулятора с инфляцией может привести к повышению процентных ставок до уровня, который может вызвать рецессию в экономике США. В сложившихся условиях мы по-прежнему отдаем предпочтение "акциям стоимости", которые стабильно генерируют прибыль и денежные потоки", - отмечают эксперты.

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