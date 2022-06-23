Краткосрочный диапазон консолидации рубля - 52,8-54 руб./$1 - BCS Express

Рубль нашел новый, вероятно, краткосрочный диапазон консолидации - 52,8-54 руб./$1, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Если в среду пара EUR/RUB умеренно повысилась, а USD/RUB просела, то в четверг наблюдается обратная картина. Таким образом, рубль нашел новый диапазон консолидации, отыгрывая в основном движение доллара и евро на мировом рынке. У доллара он находится в границах 52,8-54 руб./$1, - пишет аналитик инвесткомпании. - Учитывая, что рубль слишком переоценен с экономической точки зрения, вряд ли котировки надолго задержатся в столь узком коридоре. Если избыток предложения инвалюты исчерпал себя, а спрос постепенно восстанавливается, это способно вызвать ощутимое ослабление рубля с первой целью 60 руб./$1. К тому же баланс сил на сырьевом рынке постепенно переходит на сторону продавцов на фоне угрозы замедления экономики и ослабления спроса на сырье. Правда, в четверг нефтяные цены повышаются вместе с другими рынкам, которые реагируют на продолжающийся откат доходностей гособлигаций США от установленного на прошлой неделе 20-летнего максимума по десятилетним бумагам. Это отражает некоторое ослабление опасений слишком быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, обусловленного сохранением высокой инфляции".

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