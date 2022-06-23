Возможно снижение ставки ЦБР до 8,5% в ближайшие недели - Sber CIB

Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 8,5% годовых в ближайшие недели, считают аналитики Sber CIB.

Росстат в среду вечером опубликовал данные по потребительской инфляции с 11 по 17 июня - за неделю цены опустились на 0,12%. Дефляция наблюдалась и на предыдущей неделе (0,14%), а до этого темп роста цен держался вблизи нуля несколько недель подряд. Как отмечают эксперты инвестбанка, дефляция нехарактерна для текущего времени.

По мнению аналитиков Sber CIB, продолжающаяся дефляция, наблюдаемая по широкому кругу товаров и услуг, может стать поводом для снижения ставки ЦБ до 8,5% в ближайшие недели. "Следующее заседание ЦБ запланировано на 22 июля, но, возможно, повторится сценарий мая, когда ЦБ провел внеочередное заседание. Высока вероятность того, что ключевая ставка окажется ниже 8% по итогам года: оптимистичный сценарий ЦБ допускает, что она составит 7,25-7,5%", - отмечают они в комментарии.

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