"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $180

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,13%, стоп-приказ: $127, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Комментарии Си Цзиньпина относительно роста китайской экономики, по мнению аналитиков, указывают на то, что у правительства есть план ее по стимулированию. Аналитические дома давали среднее значение роста экономики КНР на уровне 4,6%, однако Си Цзиньпин заявил, что рост составит 5,5%.

"С технической точки зрения краткосрочно наблюдается формирование восходящей тенденции и отбой от уровня поддержки $102. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $127 риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,37", - указывают эксперты "Финама".

Baidu - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является одноименная поисковая система. Baidu является лидером среди китайских поисковых систем. Занимает четвертое место на глобальном рынке поисковиков с долей 1,06%.

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