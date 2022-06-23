S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3700-3770п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3700-3770 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Несмотря на усилия "быков", S&P 500 закрылся в минусе к концу прошедшей торговой сессии. RSI удерживается вблизи нейтральных значений. Хотя MACD указывает на ослабление активности "медведей", продавцы по-прежнему преобладают на рынке. Уровнем ближайшей поддержки служит диапазон 3600-3660 пунктов", - пишут эксперты.

Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе США 22 июня не преподнесло сюрпризов участникам рынка, отмечается также в комментарии. Однако ужесточение ДКП продолжает снижать аппетит инвесторов к риску, в особенности с учетом усиления сомнений в том, что регуляторы смогут обеспечить мягкую посадку экономики на фоне проблем в цепочках поставок, высоких цен на сырье и геополитической неопределенности. Пауэлл отметил, что ФРС будет адаптироваться к реакции экономики, но, безусловно, продолжит принимать все меры для замедления инфляции до целевого ориентира в 2%. Председатель ФРС признал, что повышение ставок может спровоцировать рецессию, хотя вновь подчеркнул сильные позиции рынка труда и американской экономики в целом, которые способны выдержать подъем учетной ставки до 3,5-4%.

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