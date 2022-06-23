Вероятно еще одно снижение ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля - Альфа-банк

Вероятно еще одно снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, но с меньшим "шагом", полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Как сообщил Росстат, дефляция составила 0,3% с начала месяца, и годовая инфляция замедлилась до 16,4% г/г на 17 июня. В правительстве растут опасения по поводу того, что дефляция, которая продолжается четвертую неделю подряд, в сочетании с очень сильным курсом рубля может ввергнуть экономику в дефляционную спираль. Таким образом, хотя коммуникация ЦБ на недавней пресс-конференции дала нам повод считать, что ЦБ возьмет паузу на заседании ЦБ 22 июля, текущая ситуация с инфляцией скорее всего приведет еще к одному понижению ставки, хотя шаг понижения будет меньше. В данный момент наш базовый сценарий предусматривает понижение ставки на 50 б. п. до 9% на заседании в конце июля", - пишет эксперт банка.

Продолжающаяся дефляция спровоцировала слухи, получившие распространение на рынке в последние дни, что ЦБ вновь может объявить о внеплановом понижении ставки в ближайшие недели, однако эксперт банка считает этот сценарий маловероятным, так как риторика регулятора направлена на то, что процесс антикризисного управления завершен, и денежно-кредитная политика вернулась к своему нормальному курсу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.