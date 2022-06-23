ФРС на следующем заседании вновь поднимет ставку на 75 б.п. - "Фридом Финанс"

ФРС США на следующем заседании вновь поднимет ставку на 75 б.п., отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Выступление Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США не принесло инвесторам сюрпризов. В целом глава ФРС повторил основные положения своей речи на пресс-конференции после июньского заседания Комитета по открытым рынкам. В то же время важным моментом в анализе Пауэллом перспектив американской экономики стала оценка рецессии как возможного варианта развития событий. Впрочем, председатель ФРС вновь выразил уверенность в том, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать повышение ставки до 3,5-4%, хотя не исключил временный и незначительный рост безработицы как результат ужесточения монетарной политики", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Что касается планов ФРС по изменению ставки на заседании в июле, то глава регулятора не сказал в этом отношении ничего нового, подчеркивает аналитик. Потребительская инфляция за июнь, по всей видимости, вновь окажется выше 8,5%, что будет способствовать продолжению усиления долгосрочных инфляционных ожиданий американцев. С учетом этого эксперт "Фридом финанс" считает, что Федрезерв на следующем заседании вновь поднимет ставку на 75 б.п., что приблизит ее продвижение к нейтральному долгосрочному диапазону 2,25-2,5%.

"Реакция фондовых рынков на выступление Джерома Пауэлла в Сенате была слабой, так как риски рецессии уже давно обсуждаются инвесторами. Примечательно, что специальные фьючерсы на ставку ФРС сейчас указывают на высокую вероятность ее повышения лишь до 3,5-3,75% в 2023г. Мы сомневаемся, что ФРС поднимет ставки в диапазон 3,75-4%, который указан в последнем прогнозе регулятора. Полагаем, что слабый экономический рост вынудит регулятор закончить цикл повышения ставок либо в конце текущего года, либо в начале 2023г", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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