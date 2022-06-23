BCS Express снизил прогнозную цену акций Starbucks до $85

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Starbucks Corp. до $85 за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

Котировки акций компании с начала года снизились на 38% против 23% индекса S&P500. Отстающая динамика цены акций Starbucks связана со снижением операционной маржинальности на фоне инфляции издержек (рост заработных плат, рост цен на сырье), чередой локдаунов в Китае (на Китай приходится 17% ресторанов компании), а также отменой программы buyback в апреле 2022 года (по итогам первого квартала было выкуплено акций на сумму $3,5 млрд - примерно 2,8% от капитализации), отмечают в инвесткомпании.

Также аналитики напоминают, что в начале апреля текущего года CEO компании Кевин Джонсон запланировано вышел на пенсию, позицию CEO временно занял основатель компании Говард Щульц, анонсировавший несколько изменений в стратегии компании. В частности, обращают внимание эксперты, наращивание инвестиций в рост (открытие ресторанов и реновация), повышение качества и удержание трудовых ресурсов (рост заработных плат, обучение). Более детальная информация относительно инвестиций и изменения стратегии компании будет предоставлена в рамках "Дня инвестора", который планируется провести в сентябре.

"На текущий момент компания торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 14х, что на два стандартных отклонения ниже среднеисторических уровней. Учитывая текущие уровни мультипликаторов, мы сохраняем рекомендацию "покупать" при снижении целевой цены до $85 (потенциал роста составляет 16%). Отмечаем риски сохранения давления на котировки акций в случае дальнейшего ускорения инфляции и/или повторных локдаунов в Китае", - пишут аналитики BCS Express.

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