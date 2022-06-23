ФРС США, скорее всего, поднимет ставку на 75 б.п. в июле - "Фридом Финанс"

ФРС США на заседании в июле 2022 года, скорее всего, вновь поднимет базовую процентную ставку на 75 б.п., считает старший аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Что касается планов ФРС по изменению ставки на заседании в июле, то глава регулятора во время выступления в банковском комитете Сената США не сказал ничего нового. Потребительская инфляция за июнь, по всей видимости, вновь окажется выше 8,5%, что будет способствовать продолжению усиления долгосрочных инфляционных ожиданий американцев. С учетом этого мы считаем, что Федрезерв на следующем заседании вновь поднимет ставку на 75 б.п., что приблизит ее продвижение к нейтральному долгосрочному диапазону 2,25-2,5%", - пишет эксперт в комментарии.

Также Денисламов обращает внимание, что специальные фьючерсы на ставку ФРС сейчас указывают на высокую вероятность ее повышения лишь до 3,5-3,75% в 2023 году. "Мы сомневаемся, что ФРС поднимет ставки в диапазон 3,75-4%, который указан в последнем прогнозе регулятора. Полагаем, что слабый экономический рост вынудит регулятор закончить цикл повышения ставок либо в конце текущего года, либо в начале 2023 года", - отмечает он.

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