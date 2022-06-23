Вероятно снижение на мировых рынках акций в четверг - Альфа-банк

Вероятно продолжение снижения на мировых рынках акций на торгах в четверг на фоне опасений по поводу инфляции и угрозы мировой рецессии, считают аналитики Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что мировые рынки акций в четверг по-прежнему будут снижаться на опасениях по поводу инфляции и угрозы мировой рецессии. Глава ФРС в четверг выступит перед Конгрессом США. Инвесторы продолжают оценивать риски, связанные с действиями мировых центральных банков, которые, повышая ставки в борьбе с инфляцией, подталкивают таким образом мировую экономику в рецессию", - отмечают эксперты.

Также в четверг выйдут индексы деловой активности (PMI) за июнь. Инвесторам предстоит оценить эти данные на предмет того, как компании справляются с ростом стоимости денег и ухудшением настроений потребителей, обращают внимание в банке. "До настоящего времени индексы PMI ЕС и США превышали значение в 50 пунктов, отделяющее экономический рост от спада, тогда как проводимая Китаем политика "нулевой терпимости" в отношении COVID-19 вызвала снижение этого показателя на азиатских рынках. Российский PMI вернулся в зону роста в мае, поднявшись до отметки 50,8 пунктов; таким образом, будет интересно узнать, станет ли майская динамика трендом. Индексы PMI ЕС и США, напротив, должны продемонстрировать нисходящий тренд на фоне удорожания заимствований", - указывают эксперты Альфа-банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.