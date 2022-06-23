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23 июня 2022 года 11:28
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Monster Beverage - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции производителя безалкогольных напитков Monster Beverage, говорится в материале аналитика BCS Express Валерия Емельянова. "Monster Beverage - динамичная бумага внутри защитной пищевой отрасли. Демонстрирует устойчивость к инфляции и росту ставки ФРС, по ряду показателей опережает Coca-Cola и PepsiCo. Аргументы в пользу покупки: сильный денежный поток, программа выкупа, низкий долг, двузначный рост продаж и прибыли, хорошая маржинальность и рентабельность. Против покупки говорят относительно высокие мультипликаторы. Перспективной точкой для покупки смотрится зона в диапазоне $88-89. Ближайшая цель наверх - $100, но можно зафиксировать прибыль раньше, чтобы не ловить потом откаты", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MONSTER/BEVERAGE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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