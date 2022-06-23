Рубль слегка подрастает к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании новых стимулов

Москва. 23 июня. Доллар США стабилен, евро немного дешевеет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 52,91-53,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 53,15 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 56,185 руб./EUR1 (-24 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,8 коп. к уровню закрытия 22 июня, до 54,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,88 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,43 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие изменения к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов. Участники рынков продолжают оценивать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса США. Накануне Пауэлл выступил с полугодовым докладом по кредитно-денежной политике в банковском комитете Сената США.

Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал Пауэлл.

"В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл. "У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность", - добавил глава ФРС.

Отвечая на вопросы сенаторов, глава ФРС отметил, что риски рецессии "в настоящее время не особенно повышенные", добавив, что экономика США сильна, а потребители и бизнес находятся "в хорошей форме".

В четверг Пауэлл выступит с полугодовым докладом по кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. (17:00)

Росстат на неделе с 11 по 17 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,12% после дефляции 0,14% неделей ранее и дефляции в 0,01% двумя неделями ранее и нулевой динамки цен тремя неделями ранее. С начала месяца цены к 17 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2022 года опустились по сравнению с предыдущим месяцем на 6,9% после того, как подскочили на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был в 6,9%), выросли на 5,9% марте, на 3,9% в феврале и выросли на 0,1% в январе 2022 года, сообщил Росстат.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в мае замедлился до 19,3% после 31,5% в апреле, 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе.

Президент Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по еврооблигациям РФ. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ предписывает правительству в 10-дневный срок определить перечень уполномоченных банков, привлекаемых для осуществления платежей держателям российских евробондов. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что для этих целей будут привлекаться банки, сохраняющие возможность работать с валютой.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, до сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Ближайшие выплаты по долларовым евробондам РФ предстоят 23-24 июня.

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений Пауэлла относительно темпов подъема ставок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в четверг составляет $109,75 за баррель, что на 1,76% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,13 за баррель, что на 1,94% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Министерство энергетики США откладывает публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, которые должно было обнародовать в четверг в 18:00 МСК, из-за проблем в электронных системах. "Наши эксперты работают над решением для восстановления соответствующих систем", - говорится в сообщении ведомства. Информации о том, когда данные о запасах будут опубликованы, нет.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Insights, предполагает снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Данные о запасах энергоносителей в США обычно публикуются по средам и переносятся на четверг в случае, если на понедельник выпадает выходной.

Увеличение закупок Китаем и Индией российской нефти могло повлиять на ослабление дефицита и снижения мировых цен на топливо, заявила агентству Bloomberg представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.

"Сейчас, в частности, нефтяные рынки довольно нестабильны", - сказала Роуз. Она не исключила, что "отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, думаем". Агентство уточняет, что это может ослаблять дефицит предложения на мировых рынках и потенциально приводит к снижению цен.