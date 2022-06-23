Ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может быть снижена до 7% - "Солид Брокер"

Ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может быть снижена до 7%, полагают эксперты "Солид Брокер".

"Росстат в начале мая 2022г зафиксировал возврат потребительских ожиданий к уровням начала 2015 года - таких значений не фиксировалось в России семь лет. Свежая же порция данных об инфляции фиксирует продолжение заметного снижения цен в рознице и появление дефляции в промышленности, в частности, в обработке, впервые за много лет - так проявляет себя обвал спроса. На неделе с 11 по 17 июня 2022г Росстат зафиксировал дефляцию в 0,12% после рекордной дефляции в 0,14% неделей ранее", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

По мнению аналитиков, свежие данные от Росстата говорят нам только об одном - правительство (ЦБ РФ) будет снижать ключевую ставку дальше, для того чтобы разогнать спрос и, как ни странно, инфляцию.

"Побочным следствием снижения ставки должна стать девальвация рубля, однако вряд ли это будет быстро. Мы рассчитываем, что ставка к концу года снизится до 7% и продолжит снижение к 5,5-6% в 2023 году. Поэтому считаем, что фон для роста российского рынка акций и облигаций благоприятный", - резюмируют стратеги "Солид Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.