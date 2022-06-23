Котировки нефтяных фьючерсов могут опуститься до $106-107/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефтяных фьючерсов могут опуститься до $106-107 за баррель в ближайшее время при сохранении негативных настроений на рынках, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Цены на нефть в среду упали на 2,5%, завершив торги вблизи $112/барр. Участники рынка продолжили оценивать перспективы торможения мировой экономики. Фьючерс на Brent опускался в течения дня до $107/барр., однако смог восстановить часть внутридневных потерь после выступления главы ФРС, который постарался несколько успокоить инвесторов. Отметим, что опубликованные вчера данные API, согласно которым запасы на прошлой неделе выросли на 5,6 млн барр., существенно не сказались на нефтяных котировках", - пишет эксперт.

Фьючерс на Brent в четверг утром в небольшом минусе. На взгляд аналитика, возможность снижения нефтяных котировок остаётся. В случае сохранения негативных настроений на рынках, фьючерс на Brent в ближайшее время может опуститься в диапазон $106-107/барр.

Головинов отмечает, что 23 июня Минэнерго США не сможет опубликовать данные по запасам из-за возникших проблем с внутренней информационной системой. Ведомство пока не предоставило конкретную дату обнародования отчёта за прошлую неделю.

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