Кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз на 5-10 б.п. в четверг - ПСБ

Спрос на ОФЗ в четверг сохранится - кривая доходности может сместиться вниз на 5-10 б.п., полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности ОФЗ продолжили снижение в преддверии выхода данных по инфляции. Доходность индекса RGBI снизилась еще на 2 б.п. - до 8,95% годовых. Данные по инфляции, вышедшие уже после закрытия торгов, продемонстрировали 3-ю неделю дефляции. Так, на неделе c 11 по 17 июня 2022г цены снизились на 0,12%, в годовом выражении инфляция замедлилась до 16,42% (-0,27%)", - констатирует эксперт банка.

По мнению Грицкевича, сохранение дефляционного тренда в летние месяцы, вероятно, позволит ЦБ проводить и далее достаточно агрессивное снижение ставки. Аналитик не исключает, что цель по ставке на конец текущего года на уровне 8% может быть достигнута быстрее.

"Кривая госбумаг также продолжит отыгрывать ожидания ослабления денежно-кредитной политики ЦБ РФ - в ближайшие месяцы ожидаем переход доходностей ОФЗ в диапазон 8,0%-8,5% годовых. На торгах в четверг стоит ожидать сохранения покупок госбумаг; кривая может сместиться вниз еще на ~5-10 б.п.", - прогнозирует эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.