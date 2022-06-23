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23 июня 2022 года 09:58

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в среду после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в США и приближения показателя к целевому уровню в 2%, сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. "В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл. В настоящее время ключевая ставка по-прежнему находится на сравнительно низком уровне, и Федрезерву потребуется поднять ее выше 2,5% годовых - то есть выше уровня, считающегося нейтральным, добавил он. Нейтральной ставкой считается такой уровень, при котором рост экономики не замедляется и не стимулируется.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг на фоне снижения американского фондового рынка из-за опасений по поводу дальнейшего роста процентных ставок, который может замедлить рост мировой экономики. Трейдеры оценивают выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов всего на 0,06%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 по московскому времени увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений председателя ФРС Пауэлла. Глава американского ЦБ, выступавший накануне в банковском комитете Сената, сообщил, что борьба Федрезерва с высокой инфляцией потребует подъема ставок, достаточно высокого для того, чтобы спровоцировать рецессию в экономике США. Консенсуса среди аналитиков относительно перспектив спроса на нефть на данный момент нет. Так, эксперты Goldman Sachs отмечают, что спрос по-прежнему превышает предложение, и Федрезерв "не может печатать сырьевые товары". Citi, при этом, прогнозирует падение спроса к концу текущего года и в следующем.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в четверг составила $110,57 за баррель, что на 1,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,5%, до $111,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $104,85 за баррель, что на 1,26% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 3%, до $106,19 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и оказались вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,817 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,334 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июня вырос всего на 0,01% по отношению к вторнику и составил 107,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 777,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-14" (+0,35%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,34%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "СТМ-001Р-01" (-0,86%), "РУСАЛ Братск-001Р-01" (-0,54%) и "ГТЛК-001Р-13" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" завершило размещение 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 17 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов - по 25% от номинальной стоимости, купоны квартальные.

Компания "РЕСО-лизинг" на 13 июля выставила оферту по приобретению облигаций серий БО-04 и БО-09. Период предъявления бумаг к выкупу - с 10.00 МСК 4 июля до 18.00 8 июля 2022 года. Количество приобретаемых бумаг по обоим выпускам - до 100% (до 3 млн бондов серии БО-04 и до 5 млн облигаций серии БО-09). Выкуп будет происходить по цене 100% от номинала. "РЕСО-лизинг" разместил 10-летний выпуск облигаций БО-04 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2015 года, а 4-летний выпуск БО-09 на 5 млрд рублей - в феврале 2022 года.

Единственный участник ООО "ЮниМетрикс" принял решение внести и утвердить изменения в решение о выпуске облигаций 1-й серии. Ранее сообщалось, что компания планировала предложить реструктуризацию, в частности, продлить на 3-5 лет срок обращения выпуска. "С целью утверждения новой даты погашения и других параметров выпуска эмитент планирует провести общее собрание владельцев облигаций в июне 2022 года. Таким образом, новые условия могут быть приняты до наступления плановой даты погашения выпуска - 24 августа", - говорилось в сообщении компании. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. В мае эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. По выпуску существует возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) - ООО "ОВК финанс" (ОВКФ) - допустила дефолт по выплате 22-го купона по выпуску облигаций серии БО-01 на 420,75 млн рублей. Выпуск серии БО-01 номинальным объемом 15 млрд рублей был размещен в сентябре 2014 года (первоначально на 5 лет). В феврале 2021 года компания внесла изменения в условия выпуска, согласно которым выплаты 16-21 купонов были перенесены на июнь 2022 года, а ставка купонов снижена. В результате 7 июня эмитент должен был осуществить выплаты сразу по шести купонам на общую сумму 1,177 млрд рублей. Компания уже не первый раз проводит реструктуризацию выпуска. В августе 2019 года владельцы облигаций согласились на продление срока обращения бумаг с 10 сентября 2019 года до 3 сентября 2024 года с погашением четверти номинальной стоимости выпуска 30 сентября 2019 года, таким образом, объем выпуска в обращении на данный момент составляет 11,25 млрд рублей. Ставка 22-30-го купонов установлена на уровне 9,55% годовых.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-01 на 55,9 млн рублей и серии 001Р-02 на 52,155 млн рублей. Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие нарушения ковенант по отчетности компании. Причина неисполнения обязательств - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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